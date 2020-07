Los guionistas del 2020 se estaban quedando sin ideas y después de mandar una pandemia, extrañas plagas y sazonar las semanas aburridas con conflictos políticos de tres pesos, todo parece indicar que la siguiente temporada será grabada en el espacio. No, ya en serio… fuera de cotorreo la situación mundial ya se está poniendo distópica: esta semana, Estados Unidos acusó a Rusia de disparar un arma “misteriosa” desde un satélite.

Esta preocupante acusación fue sacada a la luz por el Comando Espacial estadounidense quienes, para acabarla de amolar, dijeron: “esto tiene potencial para convertirse en una situación peligrosa en el espacio”.

La verdad es que el asunto está un poquito enredado… y de miedo.

Todo empezó con un satélite ruso llamado Cosmos 2543 que —según la información compartida— hace unos meses fue reportado por estar “persiguiendo” a otro satélite estadounidense. Según el registro internacional, ese proyecto estaba programado para ser únicamente de inspección por lo que se imaginarán la sorpresa cuando esta semana sacó un arma y la disparó.

“Esta es mayor evidencia de los esfuerzos continuos de Rusia para desarrollar y probar sistemas basados en el espacio, consistentes con la doctrina militar del Kremlin que utiliza armas para poner a Estados Unidos y a sus aliados en riesgo”, señaló el Comando Especial norteamericano en un comunicado.

El Reino Unido envió un mensaje similar diciendo que públicamente estaban consternados por el lanzamiento de “un proyectil”.

Como si esto no fuera suficiente, agencias internacionales ya habían señalado desde hacía meses su preocupación con el mentado satélite de Rusia llamado Cosmos 2543.

Cuando el satélite Cosmos 2543 salió al espacio parecía estar dedicado únicamente a la investigación.

Sin embargo, a la semana de haber sido puesta en órbita, algo extrañísimo sucedió con el Cosmos 2543: lo que parecía ser solo un satélite, se dividió y de su interior salió otro satélite más pequeño. ¿Neta? Sí, neta.

#Russia recently conducted non-destructive #space-based #ASAT test. Russia released new object from #COSMOS2543, currently @SpaceTrackOrg Sat Cat No 45915. @SpaceForceCSO & international #partners are committed to #deter #defend #defeat space threats. https://t.co/kQtPMJEBnI

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) July 23, 2020