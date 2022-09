En medio de la tensión que se vive en Rusia por el contraataque planeado por Vladimir Putin contra Ucrania, esta mañana se reportó un tiroteo al oeste del país. El saldo es de magnitud similar al de los peores casos que se han registrado en Estados Unidos.

De acuerdo con medios internacionales, un hombre entró a una escuela ubica en Izhevsk, Rusia, para disparar en repetidas ocasiones sin un blanco determinado. El ataque habría dejado un saldo de 13 personas muertas, siete de ellas son menores de edad.

Captura de pantalla

Además de las personas muertas, las autoridades señalan que la agresión dejó también 21 heridos. La policía local acudió al lugar para tratar de detener al responsable, sin embargo, éste se quitó la vida antes.

Aún se desconoce el móvil de ataque. Los hechos ocurrieron en una escuela de Izhevsk, ciudad capital de Udmurtia, a casi mil kilómetros de Moscú.

Extraoficialmente se indica, con base en fuentes del grupo que investiga el caso, que el agresor vestía un pasamontañas y una camiseta con símbolos nazis. Por el momento no se ha divulgado la identidad del responsable del ataque ni si éste era originario de Rusia o provenía de algún otro país.

Captura de pantalla

De las víctimas mortales del ataque reportado en Rusia dos eran maestros y otros dos encargados de la seguridad del plantel. Por otra parte, resultaron heridos 14 menores de edad y siete adultos, señala el comité de investigación del caso.

El gobernador del Admurtia, Alexander Brechalov, confirmó que el responsable del ataque se quitó la vida antes de que las autoridades pudieran aprehenderlo. Sin embargo, no dio detalles sobre si éste previamente hizo frente a los oficiales.

No se ha dado información sobre la edad de las víctimas, no obstante, The Guardian señala que la escuela era de educación básica y anterior, por lo que los estudiantes rondan entre los 1 y 11 años.

Captura de pantalla

En 2021, un hecho similar ocurrió en Kazan. Ahí, un adolescente asesinó a siete menores de edad y a dos adultos. Apenas en abril pasado, en Ulyanovsk, otro hombre entró a una escuela para asesinar a dos niños y un profesor. Como se puede ver, los tiroteos en escuelas son un problema que Rusia comparte con Estados Unidos y otros países.