¿Sputnik plus? Rusia prepara vacuna que genere inmunidad de 13 a 17 años

Rusia desarrolló la Sputnik V contra el COVID-19 y presentó los trabajos de la Sputnik Light, cuya aplicación es de una sola dosis y el plan es que sea más accesible que la primera, pero también está pensando a futuro y en conseguir desarrollar una vacuna que sea eficaz ante las variantes que han surgido y sea capaz de crear una inmunidad de 13 a 17 años.

¿De dónde salió esta info? De voz de la misma directora de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia (FMBA), Veronika Skvortsova, quien en una reunión con Vladimir Putin —cuyos detalles fueron difundidos por el equipo del presidente— explicó cómo va esta investigación y qué hará este país de cara al futuro, porque la pandemia aún no termina.

Meeting with head of FMBA Veronika Skvortsova. The agency’s work to combat the spread of coronavirus is at the top of the agenda https://t.co/y9KhnBn759 pic.twitter.com/X37Lo5H6I7

— President of Russia (@KremlinRussia_E) March 1, 2021