En conferencia de prensa, la secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Lorena Rodríguez Bores, recomendó algunas estrategias para afrontar de la mejor manera posible el aislamiento prolongado ante la pandemia de coronavirus COVID-19 y el pánico que pudiera generarse.

Primero vamos con ¿qué puede pasar?

La secretaria explicó que entre los síntomas psicológicos y emocionales que podrían presentarse por el aislamiento prolongado se encuentra un estado de cansancio y fatiga crónicos, alteraciones en los patrones de alimentación, así como un aumento de peso por largos periodos de inactividad.

Esto además de lentitud física y mental, un estado de aburrimiento crónico que lleva a un desánimo para realizar actividades, cambios emocionales repentinos y un aumento en los miedos y preocupaciones.

Sin embargo de manera física la persona también podría presentar:

Estado de pánico crónico

Irritabilidad

Estado de enojo constante

Estar demasiado alerta por la presencia de cualquier síntoma

La sensación de no ser productivo

Una sensación de injusticia por tener que permanecer en casa

Conflictos con la familia

Periodos de sueño prolongados

Riesgo de violencia familiar, con la pareja o con los animales

Entonces ¿qué podemos hacer para sobrevivir al pánico, al aislamiento y al sano distanciamiento?

El Consejo Nacional de Salud Mental emite algunas recomendaciones con el objetivo de mantener una salud mental mientras dura la contingencia por este virus.

1- Recuerda que es una situación temporal, mantén en mente que es algo que va a terminar

2- Reconoce que mantenerse en casa es un bien para todos, cambia la visión hacia un afrontamiento positivo y pensar que estás contribuyendo a un bien para tu familia y seres queridos

3- Trata de mantener una rutina para tener una sensación de normalidad y control

4- No veas la TV por largos periodos, mantente ocupado con ejercicio, manualidades, lectura, etc.

5- Para los niños, deja claro que no vacaciones para que no pidan salir al parque, a un museo, etc.

6- Raciona la exposición a la información diaria en medios de comunicación, evita la sobre-información y verifica siempre las fuentes

7- Mantén a la mano el contacto de personas de confianza con quienes puedas hablar para liberar las emociones

8- Trata en la medida de lo posible mantener una vida saludable

9- Piensa que las crisis siempre son una oportunidad para mejorar

10- Habla con la verdad a los niños, utiliza un lenguaje que puedan entender pero solo cuéntales lo que puedan entender de acuerdo a su edad

11- Se congruente con el mensaje que transmitas a los niños: no hagas compras de pánico o compartas información falsa

12- Enseña a los más pequeños las medidas de higiene que deben seguir para mantenerse protegidos

13- Transmite seguridad a los demás, el pánico no sirve de nada

14- Evita que las personas mayores estén a cargo de otras personas por largos periodos de tiempo, como los nietos