¿Qué son los ODS y por qué deberías conocerlos?

¿POV? ¿LOL? ¿GPI? ¿Cuántos más? No, acá no vamos a hablar de uno de esos términos que usa la chaviza ahora. Los ODS son más que una frase de moda, son objetivos establecidos globalmente para que los países y sector privado se unan en la creación de un mundo mejor. Esto no tiene nada de trivial y acá te contamos de qué van estos objetivos.

¿Qué significa ODS?

ODS son las siglas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, los cuales se establecieron en 2015 por las Naciones Unidas y responden a la necesidad de frenar y poner fin a problemas que nos afectan a todos: la pobreza, las guerras, el cambio climático, entre otros.

Son 17 ODS los que han fijado los Estados miembros de la ONU, todos y cada uno de ellos están integrados y relacionados para que los esfuerzos se vean reflejados en el objetivo común: la prosperidad para el año 2030. Algunos ODS son: hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, trabajo decente y crecimiento económico, y energía asequible y no contaminante.

¿Y los países en vías de desarrollo, apá?

Los ODS también contemplan que no todos los países están en las mismas condiciones, por ello se integraron algunos que buscan erradicar la pobreza, la hambruna, la discriminación y dar un impulso a su sistema de salud para que estos países puedan estar a la par. Acá la meta es que nadie se quede atrás. Para poder salir adelante es necesario que todos pongan manos a la obra, y darle prioridad a los que necesitan un empujón más fuerte.

¿Se lee complicado, no? Y en la práctica lo es aún más. Aquí se necesita que todos empujen por un fin común, el bienestar de todos los países, y para eso se requiere el esfuerzo tanto de gobiernos como del sector privado para ofrecer no solo recursos financieros, también creatividad, tecnología, conocimiento y mano de obra.

México también sigue los ODS

Y te preguntarás, ¿acaso en México hay alguien siguiendo estos objetivos? Claro. El sector privado, junto con el gobierno y organizaciones civiles, se ha comprometido a aportar su granito de arena para que su comunidad prospere.

Ajá y así como lo estás pensando, para eso están los programas sociales y ambientales que las empresas diseñan para cumplir algunos de estos ODS. Como ejemplo tenemos a Iberdrola México, que tiene como foco principal el ODS 7: energía asequible y no contaminante y por esto desarrolló el proyecto Luces de Esperanza, una iniciativa para electrificar comunidades rurales sin acceso a este servicio en Oaxaca y la Huasteca Potosina, través de sistemas solares autónomos.

Pero no solo le echan ojo a este problema, también le dan especial atención a la educación y la igualdad de género con el proyecto Impulso STEM, que promueve el estudio de ingenierías entre las mujeres de Oaxaca, además del apoyo que se le brindó a este mismo estado para reconstruir escuelas tras el sismo de 2017.

Y pues así está la cosa. Cada vez que veas en marcha un programa social o ambiental, estás siendo testigo de un esfuerzo que no solo se ve reflejado en esa comunidad, sino también aporta a los objetivos globales de crear un mundo mejor.