¿Sabías que la UNAM tiene un Programa de Donación de Cuerpos?

En México existe la posibilidad de que una persona se registre como donador de órganos en vida para que cuando fallezca y sus órganos/tejidos estén en buenas condiciones, puedan ser donados a las personas que los necesitan y que, tal vez, llevan años en lista de espera.

En este mismo sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un Programa de Donación de Cuerpos de la Facultad de Medicina.

Donación de cuerpos para la UNAM

En octubre del 2021 el Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM cumplió el quinto aniversario de su existencia, creado en el 10 de octubre de 2016. La misión es coordinar, implementar y asegurar la disponibilidad de cuerpos que serán intervenidos con fines docentes y de investigación.

Lo anterior para desarrollar nuevos tratamientos médicos, técnicas quirúrgicas, dispositivos biomédicos, así como para el perfeccionamiento de prácticas médicas y forenses en beneficio de todos los mexicanos.

De acuerdo con el programa, hasta octubre de 2020 ya se habían donado 109 cuerpos en total y había casi 3 mil personas registradas para donar su cuerpo de manera formal en cuanto llegara el momento.

De acuerdo con el doctor Diego Pineda Martínez, quien es jefe del Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina, la mayoría de las referencias anatómicas y fisiológicas en los libros se basan en poblaciones europeas o de Estados Unidos, pero no en la población mexicana. Es por eso que el avance en la investigación es fundamental para mejorar la atención sanitaria de los propios mexicanos.

¿Cómo me puedo registrar en el programa de donación de cuerpos?

Si una persona está interesada en donar su cuerpo a la ciencia, para la Facultad de Medicina de la UNAM, lo primero que hay que hacer es acercarse a los encargados del programa a los teléfonos 5623 2269 y 5623 2412.

Una vez que se atiende el pre-registro, el personal integrante del programa de donación de cuerpos llevará a cabo una entrevista con la persona interesada. Finalmente la persona interesada tendrá que realizar la entrega de los documentos solicitados y se efectuará el registro oficial. Este registro será, más o menos igual, al registro de donación de órganos.

Es importante mencionar que la persona que decide donar su cuerpo puede elegir el propósito al que será encaminado, es decir, si será intervenido para investigación o docencia, o si es para la práctica de pregrado o posgrado.

El sitio web del programa asegura que en todo momento los cuerpos serán tratados con respeto, además de que se garantizará el anonimato de los donadores antes y después de su fallecimiento.

Las únicas limitantes para donar un cuerpo es tener alguna enfermedad infectocontagiosa como VIH, hepatitis C, tuberculosis y, ahora, COVID-19; no ser menores de edad, a menos que haya autorización de padres o tutores; y que la muerte no haya sido un caso médico legal.