Sabina Berman denuncia muerte de cajera de Banco Azteca y Grupo Salinas responde así

Este domingo, 2 de agosto, la periodista Sabina Berman escribió una columna en El Universal donde denunciaba la muerte de una cajera de Banco Azteca por COVID-19. Por ello, este día Grupo Salinas ha presentado un comunicado en donde responden que se trata solamente de una “campaña sistemática” en su contra.

¿Qué es lo que expuso Sabina Berman en su columna?

De acuerdo con la escritora, una empleada del banco perteneciente a Grupo Salinas pidió a su gerente que le permitiera aislarse en su casa, pues no quería contagiar a sus hijos con el nuevo coronavirus; o peor, que éstos se quedaran solos tras su muerte.

¿La respuesta? “Grupo Salinas no cierra”. Entonces la empleada solicitó que al menos se le diera un permiso de faltar con un pago parcial, a lo que le respondió su jefe que ella era libre de no asistir, pero que si no lo hacía, no se le pagaría su salario y su falta la considerarían “abandono de trabajo”. Margara S tuvo que seguir trabajando.

¿Qué ocurrió después con la cajera de Banco Azteca?

La trabajadora de Guadalajara, Jalisco y su madre enfermaron por COVID-19 y lamentablemente fallecieron, por lo que sus hijos sí quedaron huérfanos como ella no quería que sucediera.

También, según Berman, en esa misma sucursal de Banco Azteca, perteneciente a Grupo Salinas, han existido más casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2.

¿Qué respondió Grupo Salinas?

Este 3 de agosto, por medio de un comunicado de presa, Grupo Salinas señaló que esta columna de Sabina Berman sólo era una “campaña sistemática en su contra”, que sólo se trata de una historia falsa y que atiende a intereses ajenos al periodismo.

Luego señalan que la periodista trabajó por más de 10 años en la empresa, que siempre tuvo un trato cordial y nunca fue censurada o limitada en su libertad de expresión: “Sobra decir que, a lo largo de ese periodo, jamás tuvo una sola crítica hacia Grupo Salinas o hacia el señor Salinas Pliego”.

En respuesta a la campaña sistemática emprendida por Sabina Berman en nuestra contra, #GrupoSalinas envió esta respuesta a @El_Universal_Mx. pic.twitter.com/UpwxZVRi3N — Grupo Salinas (@gruposalinas) August 3, 2020

Es por ello que la compañía cree que esto sólo es parte de un “interés personal” que estaba por encima de su conciencia y capacidad analítica y crítica. Incluso señalaron que sus programas cada vez fueron de menor interés, “cada vez más mediocres en contenido y relevancia”, por lo que decidieron prescindir de sus servicios.

“Fue así que, desde que dejó de recibir dinero por parte de Grupo Salinas, por arte de magia, se transformó en una dura crítica de la empresa que alguna vez fue su hogar, así como de su dueño”, apuntaron.

¿Qué hay sobre la muerte de la cajera?

Grupo Salinas no niega la muerte de la trabajadora y da sus “sinceras” condolencias a los familiares. Además aseguraron que tenían contacto con ellos y que contaban con su solidaridad.

También señalaron que trabajan bajo protocolos de atención a posibles casos de COVID-19, y que en este caso en particular, se siguieron “al pie de la letra”. Finalmente reafirmaron que los negocios de Grupos Salinas se mantienen abiertos porque consideran que brindan productos y servicios “esenciales”.

¿Qué declaró Sabina Berman a Grupo Salinas?

La periodista respondió que no se debía “rebajar” esta tragedia de los trabajadores de la empresa asociándola con “tonterías”. Igualmente señaló que ella vivió de cerca la “errada” decisión de Grupo Salinas de no cerrar sus establecimientos.

“Han muerto muchos trabajadores del Grupo de COVID-19. Espero que de eso sí tengas conciencia”, apuntó Sabina Berman en una carta dirigida al Vicepresidente de Asuntos Públicos de Grupo Salinas, Tristán Canales.