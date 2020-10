Sujeto dispara a sacerdote en una iglesia de Francia; aumenta la alerta terrorista

En los últimos días una serie de eventos trágicos han encendido las alertas sobre un posible ataque terrorista en Francia. Lamentablemente, este sábado 31 de octubre un tiroteo aumentó dicho temor cuando un sujeto disparó en dos ocasiones a un sacerdote perteneciente a la iglesia ortodoxa griega.

Este suceso ocurrió en la ciudad francesa de Lyon. De acuerdo con medios locales, cerca de las 4 de la tarde (hora local) un sacerdote se encontraba cerrando su iglesia cuando fue atacado por un sujeto desconocido que le disparó dos veces con una escopeta de cañón y quien lo dejó moribundo en el lugar.

El sospechoso no ha sido detenido

Militares, policías y servicios de emergencia arribaron al lugar para acordonar la zona y atender al sacerdote que quedó gravemente herido, pues los disparos los recibió en el hígado. Por otro lado, las autoridades pidieron a la población no salir de casa ya que el agresor logró escapar. Aunque un sujeto ya fue arrestado, no se sabe con certeza si se trata o no del sospechoso.

Datos recabados por testigos indican que el hombre en cuestión mide aproximadamente 1.90 metros y está vestido con una gabardina negra y una gorra. Jean Castex, el primer ministro de Francia, junto con la Fiscalía Antiterrorista, están evaluando todas las hipótesis posibles en torno a lo ocurrido, pues no descartan que se trate de un ataque terrorista.

El Ejército francés se despliega en el distrito 7 de #Lyon después de que una persona disparase a un sacerdote ortodoxo, dejándolo herido. El autor de los disparos está huido. Hilo con todos los detalles ⬇️pic.twitter.com/ue7Sq5g4FN — 6w (@6w_es) October 31, 2020

Hace dos días ocurrió un ataque terrorista similar en otra iglesia de Francia

Apenas el pasado 29 de octubre una mujer fue decapitada por un sujeto que, con cuchillo en mano y gritando “Allahu Akbar” (“Alá es grande”) en repetidas ocasiones, entró a una iglesia de la ciudad francesa de Niza para agredir a varias personas que se encontraban ahí. Un ataque terrorista que se cobró la vida de la mujer y que dejó a otras dos personas heridas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha comenzado a desplegar a varios militares en iglesias y escuelas de varias regiones del país, esto ante el miedo de que ocurra un ataque más grande en los próximos días.