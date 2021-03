Presunta víctima de Salgado Macedonio desistirá de denuncia: “han violado mis derechos”

El puente del natalicio de Benito Juárez de cayó de perlas a Félix Salgado Macedonio. No sólo se confirmó y requeté-confirmó su candidatura a la gubernatura de Guerrero, sino que ya no tendrá que preocuparse por la denuncia de violación que tenía en su contra. Bueno, más o menos.

Lo ultimo, si es que va en serio el aviso que hizo la presunta víctima del polémico abanderado de Morena, identificada como Basilia Castañeda. De acuerdo con un comunicado difundido por la mujer, ya no tiene caso seguir con la causa penal que había emprendido en contra de Salgado Macedonio, si ya se vio que todo está cargado a favor del susodicho.

Castañeda dio a conocer que su decisión de no seguir con las acciones penales en contra del ahora llamado Toro, son, principalmente, por considerar que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guerrero han violado sus derechos como víctima.

Además de lo anterior, la mujer que acusó a Salgado Macedonio de haberla violentado sexualmente, insinúa que no cuenta con recursos económicos para seguir con el proceso. Toda vez que “esta vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el Estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”.

La decisión de Basilia Castañeda se dio a conocer un día antes de que tenga que presentarse ante Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, para el desahogo de las pruebas y presentación de alegatos. Mañana, 16 de marzo, Félix Salgado Macedonio hará lo propio y, con eso, se terminará la última etapa del procedimiento ordinario que continúa abierto por la denuncia interna que la mujer presentó el pasado 5 de enero…

Quién sabe qué caso tiene seguir con dicho proceso interno, recordemos que el CNHJ fue el que descartó retirarle sus derechos a Salgado Macedonio. Incluso hay que recordar que la encuesta que mandó a repetir ya tiene resultado final: el senador con licencia ya es candidato oficial e, incluso, este fin de semana ya tuvo actos de campaña.

Pide que las autoridades continúen investigando a Salgado Macedonio

Aunque Castañeda dice desistir de acciones en el ámbito penal, en la carta dirigida al público en general, pide a las autoridades seguir con las pesquisas… es más, no lo pide: les recuerda que es su deber hacerlo “de oficio”, ya que el delito del que se trata es de uno cometido en contra de una chica menor de edad.

“Si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades”, agrega el comunicado de Castañeda.