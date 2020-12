Se les dice… Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, presumió la fiesta de fin de año que celebró y fue amenizada por el elenco de Myst con el actor y cantante Patricio Borguetti. El empresario subió un video de la fiesta y escribió que era de las mejores fiestas que había tenido.

De mis cenas de fin de año… esta con el equipo de Myst y el @patoborghetti es de las mejores que he tenido 😌👍🏼 pic.twitter.com/k0NN9gYnzs — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 9, 2020

¿Notan algo mal? Solo el ligero detalle que estamos en una etapa crítica de contagios de COVID-19, no se pueden hacer fiestas y nadie de las personas que están en el lugar traen cubrebocas ni guardan la distancia correspondiente.

A pesar de que algunos usuarios reaccionaron de manera positiva a la fiesta que presume el empresario en sus redes sociales, algunos reclamaron que en esta situación no se pueden hacer fiestas debido a los rebrotes de COVID-19 que se registran a nivel nacional.

¿Qué puede pasar en una reunión como la de Salinas?

Recientemente un modelo matemático creado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló que en una cena familiar, con 10 personas en una habitación de unos 20 metros cuadrados y en donde hay una persona contagiada, el contagio a las demás se podría dar el cuestión de minutos.

Si la habitación cuenta con ventilación natural, las personas llevan cubrebocas y hablan con un todo de voz normal, el tiempo máximo en el que no se existiría un contagio sería de una hora y 11 minutos.

Pero si los invitados no usan cubrebocas, la seguridad de la reunión podría bajar hasta los 14 minutos y si la habitación no tiene ventilación y los invitados no usan cubrebocas, el tiempo se reduce a 12 minutos.

El asunto es que si el cuarto no tiene ventilación, la gente no usa cubrebocas y se habla en voz alta, el tiempo para que se produzca un contagio baja a solo 9 minutos, tal como sucede en el video de la fiesta de fin de año que postea Salinas Pliego. Las personas no guardan la sana distancia, están en un lugar cerrado, no tiene cubrebocas y además están cantando y gritando.