Plot Twist! Estados Unidos retira cargos en contra de Salvador Cienfuegos para que sea juzgado en México

Tiene poco más de un mes que la noticia de la detención Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), sacudió a México, pues se trataba de un alto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto acusado por cargos de narcotráfico en el gabacho. Sin embargo, el caso de Cienfuegos dio un giro inesperado, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió retirar tooooodos los cargos en contra del exfuncionario. ¿Por?

En un comunicado publicado este 17 de noviembre, las autoridades de Estados Unidos anunciaron que echan para atrás los cuatro cargos presentados contra Salvador Cienfuegos después de llegar a un acuerdo con la FGR (Fiscalía General de la República).

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw

— Justice Department (@TheJusticeDept) November 17, 2020