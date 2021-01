SalvenaAlejandro: Denuncian que IMSS no da hemodiálisis a hombre que las necesita

Por medio de redes sociales, una mujer llamada Lucy denunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó mal una hemodiálisis a uno de sus familiares llamado Alejandro. Sí, que además de filtrarle una bacteria en un proceso mal realizado, también ya no han querido practicarle este mismo tratamiento el cual le es muy necesario.

¿Cuál es el caso de Alejandro?

Lucy, por medio de un video en vivo, explica que tiene un familiar llamado Alejandro internado en el hospital, pues desde hace tres semanas, durante una hemodiálisis que estaban haciéndole, le filtraron una bacteria por un procedimiento mal realizado. De hecho, cuenta que también otros compañeros de Alejandro sufrieron este mismo incidente y que incluso ya fallecieron.

Después de esto, el familiar de Lucy comenzó a presentar síntomas graves por lo que tiene que ser hospitalizado de urgencia. En el hospital donde lo internan, supuestamente le hacen unos análisis para saber qué clase de bacteria tenía, sin embargo el personal de salud pierde los resultados, por lo que Alejandro tuvo que estar más tiempo internado.

¿Qué pasó después?

El viernes de la semana pasada señala Lucy que lo dan de alta del hospital, aunque aún se seguía sintiendo mal. Incluso, todo el fin de semana Alejandro comenzó a presentar temperatura y tos hasta que este lunes él le comentó a su madre que ya no podía respirar, por lo que le consigue un tanque de oxígeno.

Ante esto, sus familiares llaman a un médico quien les recomienda que lleven a Alejandro al día siguiente al hospital. Acuden al seguro y no le dan oxígeno, le hacen la hemodiálisis y a pesar de que su estado de salud no era bueno, lo mandan nuevamente a su casa. Horas después de nueva cuenta no podía respirar y lo internan nuevamente en el hospital.

¿Qué contestó el IMSS?

A pesar de que Alejandro tiene enfermedad renal crónica, de que necesita un riñón, de que Lucy y otros familiares han pedido ayuda a las autoridades y a varias instituciones más, no han recibido respuesta para poder ayudarlo.

#SalvenAalejandro lo necesita su familia, él está luchando con todas sus fuerzas. Pero sin la hemodiálisis y sin la trasfusión no va a lograrlo. https://t.co/V9tkCto6dw — ॐLucyॐ (@LilithElfen) January 25, 2021

“Alejandro necesita un riñón para seguir viviendo. De hecho, hace dos años ya le habían dicho que pusiera sus asuntos en orden porque ya no le quedaba mucho tiempo y sin embargo aquí sigue, ha estado luchando y no se ha dado por vencido. Entonces, él tiene muchas ganas de seguir vivo”, comenta Lucy entre lágrimas en su video, quien añade que él necesita las hemodiálisis para que su cuerpo no se siga contaminando y que además no le han practicado una prueba COVID a Alejandro para descartar esta enfermedad.

Más tarde, por medio de su cuenta oficial, el IMSS le respondió lo siguiente: “Buenas tardes, se realizó programación del tratamiento solicitado. La información se otorgó a la familiar responsable del paciente”. Aunque Lucy señaló finalmente que esto les vienen diciendo desde antes, pero que desde hace siete días, Alejandro no ha recibido las hemodiálisis que necesita cada tres días.