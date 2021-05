Samuel vs Samuel: Organizan encuentro en Nuevo León y solo asiste el candidato de MC

¿Qué haces si un día organizas una fiesta y nadie llega? ¿Juegas beer pong de tú contra tú? Algo similar ocurrió este 18 de mayo en un encuentro entre los candidatos puntero a la gubernatura de Nuevo León, organizado por el diario El Norte, perteneciente a Grupo Reforma.

El objetivo de este encuentro ciudadano era que los candidatos hablaran de algunas de sus propuestas, que le entraran al juego del bote pronto y que se hicieran preguntas entre sí, todo con la presencia de los consejeros editoriales y del público en general que presenció el evento de forma virtual.

El asunto es que al encuentro solo se presentó Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, y aún así las dinámicas continuaron dándoles su tiempo y todo a los podios vacíos de los otros candidatos.

¿Por qué los candidatos no fueron?

Al inicio del encuentro, el moderador Jorge Meléndez explicó al público que 20 minutos antes de iniciar con el encuentro, los candidatos de Morena (Clara Luz Flores), del PRI (Adrián de la Garza) y del PAN (Fernando Larrazabal) les informaron por cartas que no se presentarían.

“A pesar de que habían confirmado su asistencia desde mediados de abril. En los 30 años que tiene Grupo Reforma de realizar estos encuentros han participado y han destacado políticos de todos los partidos… el encuentro seguirá la metodología que los candidatos conocían desde hace un mes”, dijo.

En su participación, el candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que sus adversarios no tienen algo qué ofrecer y han sacado lo peor de ellos al no asistir a encuentros ciudadanos y no poder con las protestas.

Si quieren ver este encuentro, acá les dejamos el link.