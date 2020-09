Una más: Samuel García confunde centro de atención para niños con cáncer con refugio de animales

Estamos con la asociación Manitas Pintando Arcoíris, quienes realizan una invaluable labor por los niños con Cáncer. Seguimos con esta cadena de ayuda hacia nuestros niños que están sin medicamentos para sus quimioterapias. Urge que el gobierno resuelva el desabasto. El sueldo de un Senador no da abasto, quisiéramos que con mi salario mes con mes fuera suficiente para que estos niños y sus familias tuvieran sus quimioterapia, pero no es así; por ello ya me comprometí a el miércoles venir y darles un apoyo. Para los que gusten donar a esta gran asociación les dejo todos los datos: Manitas Pintando Arcoiris A.C.Calle Jardín de Babilonia 3705, Jardín de Las Mitras, CP 64300Monterrey, Nuevo León Samuel García Senador de Nuevo León

