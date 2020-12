Las peores batallas: Samuel García cuenta duro recuerdo de sus inicios laborales en el golf

¿Recuerdan aquella vez que la influencer Mariana Rodríguez nos contó la durísima vivencia que le tocó pasar cuando se le perdieron sus chanclas? Bueno pues ahora su esposo, el diputado federal por Nuevo León y precandidato a la gubernatura, Samuel García, contó durante una entrevista una vivencia dificilísima que nos deja claro que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros.

Durante una entrevista con el creador de contenido Farid Dieck, en Youtube, el político de Nuevo León contó una de sus experiencias durante la adolescencia que más lo marcaron y que además describe como “una vez que mi papá se puso muy duro”.

Resulta que durante la preparatoria el diputado con licencia se fue un semestre a estudiar a Canadá y cuando regresó sus amigos le organizaron un “fiestón” en su casa para celebrar su regreso. Al siguiente día, mientras todos sus amigos estaban “tirados por todos lados”, su papá le dijo que se levantara y que se bañara porque se lo iba a llevar a trabajar con él a la oficina.

Total que se lo llevó y desde entonces estudiaba por la mañana y trabajaba con su papá por la tarde. El día que según García su papá se puso exigente, “demasiado, yo creo”, le dijo que si quería que le pagara la semana tenía que acompañarlo a jugar golf el sábado y no le iba a pagar hasta después de los 18 hoyos.

“Entonces lo odié porque mi raza salía los viernes y yo pues salía también el viernes. Pues te metías a la 1 o 2 de la mañana y te levantaba a las 5 porque todo comenzaba a las 6 y media y si no me levantaba a jugar… bueno, odié el golf, lo odié pero fue muy estricto y me empezó a enseñar a trabajar muy joven porque ya estando en carrera, mucho de lo que veía pues ya lo llevaba en práctica”, contó.

Otra vez Samuel García ojo del huracán

Lógicamente esta vivencia, que el diputado catalogó como muy dura, le costó volverse tendencia en Twitter y que los usuarios se burlaran afirmando que es una experiencia que no es para nada dura ni exigente comparada con otras personas que no pueden irse de intercambio a otro país, que sus papás no pueden ofrecerle trabajo y que no juegan golf los sábados.

Hace unos meses, Samuel García se volvió tendencia luego de que le reclamara a su esposa por enseñar demasiado la pierna durante una cena virtual que tuvieron y que transmitieron en vivo en sus redes sociales.

Acá les dejamos la entrevista por si quieren echarle ojo.