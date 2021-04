Dice San Juana que Artículo 19 orquestó una campaña para “matarla moralmente”

El pleito de dimes y diretes por el asunto de Artículo 19 y San Juana Martínez escaló un poco más. Por medio de sus redes sociales, la titular de Notimex aseguró que durante el último año ha sobrevivido a un linchamiento orquestado por Artículo 19, una organización que afirma “fabricó” un caso para provocar su muerte moral.

Asegura que Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 , la ha difamado en decenas de organizaciones nacionales e internacionales a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyeron que las denuncias en su contra “carecían de veracidad”.

1.- Gracias a [email protected] los que me han expresado su solidaridad.En el último año he sobrevivido al linchamiento orquestado por @article19mex organización que me fabricó un caso para provocar mi muerte moral. @PoloMaldonadoG me difamó en decenas de ONG’s nacionales e internacionales.

