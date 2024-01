Lo que necesitas saber: La alcaldesa Sandra Cuevas aventó la casa por la ventana para el anuncio de su nuevo partido político en CDMX.

Ah, jijo. Este 15 de enero la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció la conformación de un nuevo partido político que vería la luz por ahí del 2025.

Todo se llevó a cabo en la Arena México. La alcaldesa llegó con su caravana de motos, en el evento había hasta arlequines y la funcionaria entró al escenario con un show de bengalas para anunciar la Organización por la Familia y la Seguridad de México.

Foto: Sandra Cuevas vía Tiktok

Sandra Cuevas aventó la casa por la ventana para anunciar su nuevo partido político

No les vamos a mentir, el evento duró menos de 15 minutos. Desde hace varios días la alcaldesa publicó por medio de sus redes sociales una invitación para la presentación de su nueva organización política. Con Eye of the Tiger de fondo, por cierto.

Todo se llevó a cabo en la Arena México, misma que fue decorada con luces y adornos azules. El escenario tenía una entrada con escaleras, bengalas a los lados y los letreros de “Sandra Cuevas presidenta”.

Tal vez lo estamos imaginando, pero nos recordó un poco el estilo de los eventos de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos que busca la reelección.

Foto: Sandra Cuevas

Una vez que terminó de entrar la gente, poco después de las 06:30 de la tarde, la alcaldesa apareció en el escenario mientras las bengalas se activaban. Levantó las manos en señal de victoria y bajó las escaleras hacia el escenario.

Como si se tratara de un ídolo de la lucha libre y con "Eye Of the Tiger", sale Sandra Cuevas para presentar su nueva plataforma política en la Arena México.



Video: @TamarizDavid pic.twitter.com/rrQho78YQw — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) January 16, 2024

Después de que la banda de Guerra del Ejército hiciera su acto de honores a la bandera (sí, la banda de Guerra del Ejército), la alcaldesa anunció que el 2025 verá el nacimiento de un nuevo partido político llamado “Organización por la familia y la seguridad de México“.

Y ya. Terminaron de caer los papelitos, la alcaldesa se tomó algunas fotos con los participantes, en las pantallas apareció el logo de la organización y la gente comenzó a salirse del lugar.

? #ÚLTIMAHORA I Sandra Cuevas presenta la Organización por la Familia y la Seguridad de México, la cual pretende transformarla en partido político en 2025. pic.twitter.com/0B7Z5IjVpX January 16, 2024

Ahora la pregunta es: cuánto costó este evento, quién o de dónde se pagó, era necesario todo este espectáculo de rockstar para anunciar un partido que aún no existe….

Te puede interesar