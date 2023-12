Lo que necesitas saber: Hace unos meses, Sandra Cuevas aseguraba que la política le daba asco y que, mejor, se iba a retirar... ahora, pues como que se ve que ya le agarró gusto.

En México hay dos cosas de sobra: taquerías y partidos políticos… y, seguramente, algún vecino hubiera agradecido que Sandra Cuevas hubiera cambiado de giro, abriendo unos buenos tacos cerca de su casa. Pero no: la alcaldesa de la Cuauhtémoc optó por el “negocio” de los partidos. Así como lo leen: un nuevo pin%&/e partido… uno dirigido por Sandra Cuevas.

El 15 de enero presentará a su organización

La alcaldesa de la Cuauhtémoc anunció que no le seguirá los pasos a su… “lo que sea”, Adrián Ruvalcaba, quien ya es parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Mucho menos pasa por la su cabecita loca sumarse a Morena. Lo que hará la mujer que hace unos meses aseguraba que le daba asco la política será presentar el 15 de enero una organización, con miras a convertirla en partido político.

Sin dar muchos detalles al respecto, en conferencia de prensa, Sandra Cuevas adelantó que su nuevo partido político estará encabezado por ella “merengues” y otra persona, de la cual no reveló el nombre.

Sobre su “crush político”, Adrián Ruvalcaba, la alcaldesa no dijo mucho… sólo que, por el momento, no compartía sus intereses políticos. Luego, éste “de casualidad” le cayó a la conferencia y aseguró que, si Sandra Cuevas lo invita a su organización política, él, sin dudarlo, le entraría.

Sandra Cuevas asegura que todos los partidos políticos quieren con ella…

¿Entonces ya nos libramos de Sandra Cuevas… al menos en lo que arma su partido? En realidad, no. Una semana después de presentar ante la sociedad a su creación, la alcaldesa de la Cuauhtémoc informará sobre su futuro político inmediato. Según dice la propia Cuevas, toooooooooodos los partidos la han invitado a participar “para seguir siendo parte de la vida pública de la CDMX”… entonces, será el 22 de enero (último día para registrarse a algún cargo capitalino) cuando diga con quién y para qué se va a lanzar.

¿El pronóstico? Puesssssss, ahí ustedes saquen conclusiones: Sandra Cuevas aseguró que, aunque todos quieren con ella y ella no le ha dicho no a ninguno, nunca trabajaría con Morena. Luego, cuando se le preguntó por el PRIAN, ella prefirió no comentar, “para no amargarse la Navidad”…. Y reconoció que ha tenido acercamientos con Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿con quién buscará hueso en 2024?

