Santiago Nieto, titular de la UIF, da positivo a COVID

Por medio de sus redes sociales, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que dio positivo a la prueba para detectar COVID. Además informó que se encuentra asintomático pero que se mantendrá en aislamiento como recomiendan las autoridades sanitarias.

¿Qué informó Santiago Nieto?

En su cuenta oficial de Twitter, Santiago Nieto, quien dirige la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, se realizó una prueba y se dio cuenta que había dado positivo a COVID.

También el funcionario público indicó que su caso es asintomático pero que se mantendrá en aislamiento para no contagiar a más personas. Además indicó que estará al pendiente de las tareas de la UIF y que informó de su estado de salud al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la UIF. He informado al Presidente López Obrador”, se lee en el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Santiago Nieto informa que congeló cuentas de Andrés Roemer

Apenas ayer 5 de mayo, tras dar a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que había girado una orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, Santiago Nieto señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a congelar las cuentas bancarias del escritor acusado de violación, “de conformidad con el trabajo coordinado”.