Que no le dieron permiso. A pesar de que Santiago Nieto, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quería entrarle a la carrera por la gubernatura de Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le dio chance.

Por medio de su cuenta de Twitter el funcionario explicó que tras conversar con el presidente se acordó que permaneciera en la UIF ya que en este momento “la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional”.

“El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio“, escribió en sus redes sociales.

Recordemos que el pasado 6 de octubre durante el Seminario de Violencia y Paz organizado por el Colegio de México, Santiago Nieto reveló que estaba considerando dejar su cargo para entrarle a la gubernatura de su estado natal, Querétaro, pero que la decisión dependía de AMLO.

Afirmó que las lealtades son “de ida y vuelta” por lo que se tendría que ajustar a lo que el presidente considerara mejor ya que el punto es que se quedara en el lugar en donde pudiera apoyarlo mejor.

Este permiso negado del presidente contrasta con la autorización que le dio al ahora exsecretario de Seguridad Alfonso Durazo, quien ya presentó su renuncia para competir por la gubernatura de Sonora.

Aunque ya no le dio tiempo de comparecer ante los legisladores para informar en qué condiciones dejaba el changarro, sí pasó a dar una declaración que nos deja dudando muchas cosas: que se acabó el dominio del narco en zonas de México.

“Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín El Chapo Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”, señaló en una entrevista a La Jornada.