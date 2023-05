¿Será que Christian Von Roehrich le heredó el no muy lícito negocio inmobiliario a Santiago Taboada, su sucesor en la alcaldía Benito Juárez? Pues eso es lo que parece, según las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX.

Santiago Taboada, actual encargado de administrar Benito Juárez, ya respondió a los señalamientos que ahora lo vinculan a él con el Cártel Inmobiliario… que es un montaje, dice, recordándonos a la no muy efectiva defensa que, en su momento, hizo el ahora vinculado a proceso Christian Von Roehrich.

“Es tan chafa su guion que ni siquiera pudieron cuadrar sus fechas. Ese es el verdadero problema, que está tan mal hecho que ni en fechas; inclusive ni en momentos, porque este empresario con mi alcaldía no tuvo ninguna entrada a ningún nuevo proyecto desde que yo llegué hasta hoy”, aseguró en entrevista citada por Proceso, Santiago Taboada.

Ayer por la tarde, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, dio a conocer el seguimiento de las investigaciones del caso del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.

En video, Lara compartió una nueva parte del testimonio del empresario que, atenido al criterio de oportunidad (o sea, que está soltando la sopa a cambio de que no le vaya tan mal ante la justicia), está describiendo el modus operandi de la red de corrupción en la que estarían implicados Christian Von Roehrich y varios otros exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez… y, ahora, el actual alcalde Santiago Taboada.

“El nuevo alcalde, Santiago, nos citó en sus oficinas (…) nos solicitó que apoyáramos en la remodelación del edificio, dado que, como comentaba, él me comentó que tenía un presupuesto de aproximadamente 25.6 millones de pesos, aunque probablemente, según se avanzara las obras, el presupuesto y costo de la obra aumentaría”, señaló el empresario del sector bienes raíces.

Lo anterior, según el empresario, tiene que ver con el probable desvío de recursos del fondo de rehabilitación de inmuebles afectado por el sismo de 2017. Según el colaborador de la FGJCDMX, esos trabajos comenzaron en 2019 y sólo le pagaron 15 de los mencionados 25.6 millones… mediante empresas aparentemente cercanas a la alcaldía Benito Juárez. “De esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación”, acusó el empresario.

El alcalde de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada / Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

El empresario asegura que el propio Santiago Taboada se comunicó con él para aplicarle el “no te vamos a pagar el restante, ¿cómo ves?” y luego lo mandó con un funcionario para que hiciera entrega de todos los documentos relacionados con la reconstrucción, pues para que el Cártel Inmobiliario pudiera hacer la respectiva facturación y cobro (de los 25.6 millones, completitos).

“Lo están obligando a mentir”: Santiago Taboada

Santiago Taboada admite que conoce al empresario que ahora lo vincula con el Cártel Inmobiliario, pero es porque él, como funcionario, conoce a todos los miembros de las cámaras empresariales inmobiliarias.

“Los trabajos que se hicieron de esos edificios están documentados en la Cuenta Pública de esta ciudad y ahí están en la Gaceta. No tengo ningún contrato de obra con una empresa vinculada a este empresario”, aseguró el alcalde.

En declaraciones para Milenio, Taboada acusa que el empresario está siendo obligado a mentir, ya que los supuestos trabajos ni siquiera se realizaron… al menos no por la empresa del que está revelando la información a la FGJCDM. “Tan miente, que en 2019 el señor no construyó ningún edificio en Benito Juárez (…) si presentó un documento que yo me negué a regularizar (…) Para que regularice su delito lo obligan a hacer una declaración en mi contra”.

El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, no señaló si hay orden de aprehensión contra Santiago Taboada. Sólo se limitó a indicar que todos los mencionados en su video serán tratados como “presuntos inocentes” en todas las etapas del procedimiento, hasta que no se les declare sentencia.