Haciendo historia: Sarah McBride es la primera mujer trans en llegar a un Senado estatal en Estados Unidos

La noche de este 3 de noviembre ha sido histórica para la comunidad LGBT+ (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans y más), pues la activista trans Sarah McBride alcanzó un lugar en un Senado estatal de Estados Unidos, representado al Partido Demócrata.

De acuerdo con el New York Times —a la par del conteo preliminar del Partido Demócrata—, Sarah McBride superó las expectativas y ocupará un lugar en el Senado estatal de Delaware , siendo la primera funcionaria trans que logra un cargo de alto rango en Estados Unidos.

