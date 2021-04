El 2 de agosto de 2017, un amigo vio por última vez a Saraí Ávila Arellano, una mujer de 27 años con un hijo de 2 años (en ese entonces). Tres años, siete meses y 3 días después su familia sigue buscándola a pesar de que la Fiscalía de Puebla no ha logrado avanzar en nada con la carpeta de investigación del caso.

Platicamos con la hermana de Saraí, Atziri, quien nos contó los pormenores del caso y la poquísima ayuda que han recibido por parte de las autoridades ante la desaparición.

El día de la desaparición

El 3 de agosto de 2017 por la mañana, la mamá de Saris, como le decían de cariño, intentó comunicarse con ella ya que a pesar de que ya estaba casada siempre se mantenían en contacto. No le llegaron los mensajes por WhatsApp y las llamadas nunca entraron.

Después de eso, el papá del esposo de Saraí se comunicó con su mamá para informarle que la noche anterior su hijo y Saris habían peleado. Mientras iban rumbo a Tehuacán (a casa de los papás del marido) desde la Ciudad de Puebla (en donde vivían), el esposo afirma que ella se quiso bajar de la camioneta, en mitad de la nada, y él siguió su camino con su hijo.

Cuando le preguntaron, días después, donde la había dejado para buscarla, él afirmó que no se acordaba. Y ya.

La familia de Saraí comienza a preguntar a sus más cercanos amigos para saber si habían hablado con ella recientemente. Uno de sus amigos les dijo que esa noche fue a recogerla al gimnasio porque su esposo nunca llegó por ella y ya era muy tarde.

Al llevarla a su casa, Saraí comenzó a pelear con su esposo y el amigo decidió irse. Esa fue la última vez que alguien la vio.

Inconsistencias en las declaraciones

Atziri nos cuenta que cuando fueron a reportar la desaparición, el esposo de Saraí llegó con abogados y en ningún momento se comunicó con la mamá o la familia de su esposa. No ofreció explicaciones ni hizo nada por buscarla.

Desde ese momento, nadie ha visto al hijo de Saraí ya que la familia de su esposo no les permite verlo.

“Poco después de que Saris desapareció mi mamá pudo ir a ver a mi sobrino a casa de los papás de su esposo. A mi no me dejaron pasar. Solo estuvo un rato y ya. Desde ese momento no lo hemos visto porque no nos dejan”, nos explica la hermana de Saraí.

Como lo mencionamos anteriormente, al preguntarle al esposo dónde la había bajado o por qué la había abandonado a mitad de la nada, la respuesta es “no me acuerdo” o referencias que no tienen sentido.

Ni Atziri ni su mamá se explican cómo alguien pudo dejar abandonada a su esposa a mitad de la nada e irse. Tampoco creen que Saraí quisiera bajarse y dejar a su hijo con su papá, o cómo pudo seguir el viaje con el niño tranquilo ya que era muy apegado a su mamá y casi no pasaba tiempo con él.

Rodolfo en su declaración dijo que NO SE ACORDABA DONDE LA HABIA DEJADO, solo que era por donde está La Quinta Inn y “John Barrigon” en Puebla y de ahí el se había ido a Tehuacán. ¿CON QUÉ TRANQUILIDAD SE FUE???? — Atzzz (@Richmaami) June 10, 2020

En la Fiscalía no han hecho nada

En un principio la mamá de Saraí fue todos los días a la Fiscalía para ver si había avances en la investigación de la desaparición. Lo más importante en ese momento era tener lista la ficha de búsqueda con la fotografía, la descripción de Saraí, información relevante y los teléfonos de la Fiscalía en caso de que alguien tuviera información.

Se las entregaron dos años después.

Desde entonces la respuesta de la Fiscalía es que están investigando, que están trabajando… pero casi cuatro años después aún no hay ni pistas de dónde está Saraí.

Atziri explica que en este momento no están señalando culpables ya que no tienen pruebas para hacerlo. Lo que quieren es que las autoridades no den carpetazo al caso y se obtenga justicia para Saraí.

“Tal vez mi hermana ya no pueda pedir justicia desde donde está pero yo si puedo y lo voy a hacer por ella hasta obtenerla. No queremos que el caso de Sarai se pierda entre todos y sea una mujer más que desapareció”, sentencia.

Amenazas

Atziri explica que hicieron carteles y lonas que pegaron por todos lados pero se dieron cuenta de que alguien los arrancaba hasta con enojo. A ella la espiaban, gente sospechosa la esperaba afuera de su casa e incluso la amenazaron.

La mamá de Saraí se plantó por días para exigir justicia mientras que la familia de su esposo hacía su vida normal.

Acá les dejamos un hilo que hizo la hermana de Saraí en Twitter con la historia de todo lo que pasó con el caso desde el día en que desapareció y cómo la Fiscalía no ha movido un dedo para avanzar con las investigaciones.