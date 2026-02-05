Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades de Jalisco, a la fecha, tres planteles escolares han tenidor que irse a modalidad virtual, mientras que 20 grupos aislados han sido enviados a resguardo preventivo durante 14 días, acompañados de bloqueos vacunales, sanitización de espacios y revisión de esquemas de vacunación.

Desde hace días se habla sobre un aumento considerado de casos de sarampión en Jalisco y el comunicado difundido por varios medios y periodistas hacen ver que sí, es la mera verdad. Así que, para tratar de contener el brote de contagios, se pide el uso obligatorio de cubreboca.

Foto: @SSalud_mx

No en toda la entidad, pero sí en los municipios con más casos de sarampión

El comunicado firmado por el secretario de Salud de Jalisco, Dr. Héctor Raúl Pérez, indica que, luego de analizar la situación epidemiológica del sarampión que se vive en la entidad, se ha determinado el uso obligatorio de cubrebocas en todos los planteles escolares… bueno, nomás en aquellos ubicados en municipios con mayor transmisión de la enfermedad.

El documento es compartido en las redes de la periodista Azucena Uresti y de diversos medios. Algo importante de remarcar, ya que las autoridades estatales nomás se hacen patos con la difusión de esta importante información… se limitan por ahí a compartir medidas de prevención y a invitar a ponerse la vacuna, pero este comunicado que es señal de que está bueno el contagiadero de sarampión, no.

En fin, regresando con el uso obligatorio del cubrebocas en escuelas de Jalisco, esto (por el momento) aplica a los municipios que más contagios presentan. Estos son:

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Guadalajara

Zapopan

El Salto

Tlajomulco de Zúñiga

Ixtlahuacán de los Membrillos

¿Por cuánto tiempo será obligatorio el cubrebocas en Jalisco?

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud de Jalisco, la medida se comunicó a las escuelas desde el 3 de febrero… nomás que hasta el día 4 comenzó a difundirse (por canales no oficiales). El uso obligatorio de cubrebocas en escuelas se aplicará por los próximos 30 días.

Foto: UNAM

En el último comunicado que las autoridades de Jalisco publicaron sobre el tema (fechado el 3 de febrero) se indica que se aprobó la aplicación de 250 mil dosis semanales en todo el estado, así como la implementación de acciones adicionales para el control de la enfermedad. Esto con el fin de contener el brote de sarampión en la entidad.