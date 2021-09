Nacidos en 2020 vivirán 7 veces más olas de calor que sus abuelos

Malas noticias. Una investigación realizada por la organización internacional Save The Children en conjunto con un equipo de investigadores climáticos del Vrije Universiteit Brussel (VUB), reveló que las niñas y niños nacidos en 2020 tendrán que enfrentarse a 7 veces más olas de calor durante su vida que sus abuelos.

Esto tomando en cuenta el nivel actual de cumplimiento de los compromisos actuales de reducción de emisiones del Acuerdo de París.

Resulta que en todo el mundo, los recién nacidos a partir del 2020 vivirán un promedio de 2.6 veces más sequías, casi 3 veces más pérdidas de cosechas, 2.8 veces más inundaciones fluviales y el doble de incendios forestales que los que nacieron hace 60 años.

Pero si las emisiones continúan como a la fecha, algunos niños y niñas podrían incluso verse afectados por varias catástrofes al mismo tiempo o que sucedan rápidamente, unas tras otras.

De acuerdo con el director general de Save The Children, Andrés Conde, las olas de calor en Estados Unidos y Canadá, los incendios forestales en Latinoamérica y Australia, las sequías que están provocando crisis alimentarias en Afganistán, Madagascar o Somalia, solo demuestran que ningún lugar en el planeta será seguro sino reducimos el cambio climático.

Los más afectados serán los niños que viven en países con ingresos bajos y medios, así como en comunidades desfavorecidas.

The climate crisis is a child rights crisis at its core. If we want kids to have the future they deserve, world leaders must:

🌡️ Limit global warming to 1.5°C

💰 Increase climate finance

📣 Listen to children’s demands

There’s no time to waste. We need #ClimateAction NOW. pic.twitter.com/Z0en0YEQAR

— Save the Children US (@SavetheChildren) September 27, 2021