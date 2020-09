Ah, caray: ¿Se financiaron misiles iraníes desde México?

Este 21 de septiembre, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer una investigación en la que aseguran que el gobierno de Estados Unidos acusa a un empresario chino, llamado Cheng Mingfu, de financiar el desarrollo de un programa secreto de misiles de Irán y de realizar transacciones desde México para lavar dinero.

¿Qué pasó con este empresario chino y los misiles?

Según investigaciones de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento de Tesoro, que se dedica a buscar crímenes financieros, identificó al empresario de nacionalidad China en una zona residencial de León, Guanajuato, desde donde, presuntamente, operaba el financiamiento de misiles iraníes.

Sí, el domicilio que localizaron se encuentra en un restaurante oriental, del cual sus accionistas son dos ciudadanos asiáticos que llegaron a México en 2003, lo cual se corroboró en el Registro Mercantil.

De hecho, fue desde el 17 de enero de 2016 que el gobierno de Estados Unidos señaló a Mingfu de apoyar acciones para la producción de misiles de destrucción masiva, por lo que congelaron sus cuentas de dinero y se le agregó en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento de Tesoro.

¿Cuáles eran las actividades financieras del empresario?

De acuerdo a los reportes confidenciales de bancos e instituciones financieras entregados al FinCEN, y a los que tuvo acceso MCCI, en 2016 la sucursal en Nueva York de Standard Chartered Bank, identificó 316 transacciones sospechosas entre el 11 de enero de 2010 y el 26 de marzo de 2015, por 13 millones 253 mil dólares que recibió Mingfu y empresas con las que tiene negocios, como Anhui Land Group Co. Ltd., Mabrooka Trading y Candid General Trading LLC.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

También, según estos documentos, Cheng Mingfu usó una cuenta en Intercam Casa de Bolsa para remitir dinero desde México, y otra cuenta en el Banco de China en Nueva York. Mientras que su empresa Anhui participó en las transferencias por medio de cuentas en el Ping An Bank Co. de Shenzhen, el Export Import Bank of China, el Agricultural Bank of China y el China Construction Bank.

Así como a través de los bancos de Estados Unidos JP Morgan Chase Bank y Citibank de Nueva York. Las otras dos empresas señaladas utilizaron cuatro bancos de los Emiratos Árabes.

¿Cómo es que participaba en la financiación de misiles?

FinCEN indica que Mingfu y las empresas con las que tenía relación, compraban materiales para la producción de misiles, aunque engañaban a los proveedores sobre el uso que les darían. Por otra parte, a quien le llegarían todos estos insumos, presuntamente, es a la Navid Composite Material Company, empresa iraní que está en la lista de OFAC desde 2013 por su participación en la producción de partes para armas.

Sí, según el Departamento del Tesoro, esta compañía comenzó desde 2012 el proyecto de construir una fábrica en Rasht, Irán, para producir 150 toneladas por año de fibra de carbono para su probable uso en componentes de misiles balísticos.

Finalmente, por estas sospechas, el Departamento del Tesoro incluyó a Navid en su “lista negra” y también bloquearon sus cuentas. Los reportes del FinCEN luego determinaron que, pese a las restricciones, Mingfu negoció acuerdos para proporcionar recursos financieros, materiales y tecnología a esta empresa iraní.

*Con información de MCCI