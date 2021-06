¡Aguas! Se hacen pasar por tienda en línea para robar datos personales y bancarios

¡Pónganse truchas! Autoridades de la Ciudad de México alertan a los capitalinos sobre una página que se hace pasar por una tienda en línea para robar datos personales y bancarios. De hecho, engañan a usuarios de WhatsApp prometiendo regalos y hasta dinero en efectivo.

¿Cómo operan estos ciberdelincuentes?

De acuerdo con la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, una página se hace pasar por una tienda en línea para robar datos personales y bancarios. Sí, explican que engañan a usuarios de WhatsApp y de otras redes sociales prometiendo regalos y dinero, asegurando que es por el aniversario de Mercado Libre; aunque no es así, solo es una página que se hace pasar por esta empresa.

Por esta razón, para evitar que las personas caigan en estos mensajes que promocionan “productos gratis”, la policía cibernética capitalina invita a todos los usuarios no entrar en este enlace para que no caigan en un fraude: https://wisdomdefense.top/MercadoLibre/tb.php?_t=1623784792. Igualmente recomiendan no difundir este tipo de páginas o información no confiable o verificada.

¿Qué otras recomendaciones dan las autoridades de la CDMX?

Por otra parte, para que los capitalinos no caigan en este tipo de delitos de suplantación de identidad, una de las estafas más comunes que los delincuentes cometen por internet para robar datos personales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana da las siguientes recomendaciones:

Instalar antivirus en dispositivos y mantenerlos actualizados.

Verificar los accesos que se permiten en internet y en las aplicaciones que se utilizan.

Evitar entrar a enlaces o páginas extrañas o de dudosa procedencia , así como a links de correos electrónicos que llegan a la bandeja de spam.

No contestar formularios en línea en los que soliciten datos personales y/o bancarios.

Desconfiar de promociones que parezcan atractivas y regalos que se ofrezcan en mensajes de ese tipo.

Comprobar que la información sea oficial por medio de las páginas de las empresas o prestadores de servicios o en medios de comunicación confiables, antes de compartirla con otros.

Finalmente, las autoridades capitalinas indican que ante cualquier dura, orientación o para reportar algo sospechoso en internet, pueden contactar a la Policía Cibernética de la Ciudad de México a través del teléfono 55 52 42 51 00 ext. 5086, al correo [email protected] o por medio de las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.