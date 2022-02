¿Se reanuda o no la exportación de aguacate de Michoacán a Estados Unidos?

Entre que sí y que no, la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer este viernes 18 de febrero que el Departamento de Agricultura del país vecino (USDA, por sus siglas en inglés) decidió reanudar la exportación de aguacate que se produce en Michoacán.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que la Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer que el Departamento de Agricultura del gabacho tomó la decisión de reanudar la exportación e inspección de aguacates que se cultivan en Michoacán.

De hecho, también la dependencia estadounidense dijo en su perfil de Twitter que este viernes, junto a la Embajada de Estados Unidos en México, llegaron a un acuerdo con la Organización de Protección Vegetal de México y lo Empacadores Exportadores de México para retomar la inspección de aguacates en Michoacán.

Good news! Today the U.S. Embassy in Mexico and the U.S.D.A. reached agreement with Mexico’s Plant Protection Organization and the Packers Exporters of Mexico to resume our inspection of avocados grown in Michoacan. @USAmbMex @USEmbassyMEX https://t.co/BrdmhSaSD2 pic.twitter.com/NK0TtuvYvK

— USDA APHIS (@USDA_APHIS) February 18, 2022