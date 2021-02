Las fotos y videos que dejó el sismo de 7.1 grados que sacudió Japón

El 2021 apenas va en su segundo mes y ya le anda haciendo competencia en cuanto a tragedias al 2020. Este sábado se registró en Japón un poderoso sismo con una magnitud de nada menos 7.1 grados. Y sí, las imágenes que dejó este terremoto parecen sacadas de un película de ciencia ficción.

A través de redes sociales ya se compartieron diferentes fotos y videos de cómo se vivió este nuevo sismo en Japón, y en éstos se ve claramente como los objetos se mueven sin control de un lado a otro ante la impresión de quienes vivieron el temblor en persona.

De acuerdo con información de la agencia AP, el sismo se registró en la costa noreste de Japón, específicamente en las ciudades de Fukushima y Miyagi. Pero estuvo tan fuerte, que los estragos de este movimiento en la tierra se sintieron hasta la capital del país, Tokio, ubicada en el sureste (osea, hasta el otro lado de donde se sintió con más fuerza originalmente).

El sismo se presentó pasadas las 11 de la noche, hora local de Japón, más o menos cuando en la Ciudad de México eran apenas las 8 de la mañana. Y para susto de todo mundo, se reporta que el epicentro de este sismo se registró en la misma zona donde se presentó el recordado terremoto y tsunami que azotó Japón por allá del 2011.

North Japan Fukushima prefecture jolted by strong earthquake, magnitude 7.1,but thank God there is not tsunami warning. pic.twitter.com/RPQWCxv2cW

— तेजिंदर ठाकुर タク−ル (@ThakurNRI) February 13, 2021