Se registra sismo de 6.2 grados en el este de Japón

Luego de que se registrara un sismo de 5.8 grados en California, Estados Unidos, ahora se reporta un temblor de 6.2 grados en la escala de Richter al este de Japón, lo que no provocó que se activara la alerta de tsunami ni se supiera, hasta el momento, de graves daños.

De acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, el sismo se produjo a las 04:47, hora local y del día jueves, a unos 30 kilómetros de profundidad frente a las costas de la provincia de Chiba, al noreste de Tokio.

Por otra parte, en diferentes localidades de Chiba, el sismo alcanzó el nivel cinco bajo la escala japonesa de Shindo, con un máximo de 7.

Esta escala japonesa se encarga de medir la agitación en la superficie y en las áreas más afectadas, más que la intensidad que tuvo el fenómeno natural.

Hasta el momento no se reportan daños materiales o víctimas mortales por este sismo en Japón.

Sólo hace algunas horas, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de 5.8 grados en el estado de California, precisamente en la localidad de Lone Pine.

M5.8 – 17km SSE of Lone Pine, CA:

Did you feel it? Tell us! https://t.co/W3TIcOAGfH pic.twitter.com/Eh59jq77GU

— USGS (@USGS) June 24, 2020