Secretaría de Economía confirma que habrá 12 días de “Buen Fin” en noviembre

Ahora sí, ya es la última mano que le meten al Buen Fin. Hace unas semanas decían que una semana completa, pero ahora dijeron “¡y por qué demonios no mejor 12 días!” Y como no luce tan mala la idea, pues ya es un hecho que así será.

La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, confirmó que el Buen Fin se realizará en noviembre por una docena de días. Y ya… para que no le sigan moviendo y la gente vaya agendando los días que podría acudir a las tiendas a sacudirse unos cuantos pesos, hasta ya lo marcaron en el calendario. Apúntenle: será del 9 al 20 de noviembre.

Hay que señalar que el prolongamiento casi quincenal de la iniciativa comercial no es tanto con miras a que todo ese tiempo caigan las toneladas de varo. No. Lo que se pretende es que la gente evite salir como desesperada a las tiendas y, si un día no puede, pues lo deje para después. Así, tendrá 12 días para ir con calmita a checar los descuentos que los comercios ofrecerán.

En pocas palabras, el objetivo de tantos días de Buen Fin es que no haya aglomeraciones. Punto.

“Vivimos en una pandemia activa, por eso el ajuste más importante al Buen Fin para salvaguardar la salud de consumidores y trabajadores es su duración, de esta forma se distribuirá mejor la asistencia y, por ende, hacemos un llamado a consumidores y establecimientos a evitar aglomeraciones”, dijo en conferencia de prensa la titular de Economía, apunta La Jornada.

En esta edición del Buen Fin se pretende alcanzar los números del 2019

Aunque se sabe de la difícil situación económica, los organizadores de esta bacanal de descuentos no descartan que “algo” le puedan ganar. Según el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo, este año se tiene como objetivo alcanzar los 118 mil millones de pesos en ventas…

Seeeee, es la misma cifra que el año pasado, pero hay que tomar en cuenta que se pretende juntarlos en un mayor número de días. Así que tampoco estaría tan jalado de los pelos el cálculo. Sin embargo, hay reservas.

“En esta ocasión si logramos estar cerca o ligeramente arriba de los 118 mil millones de 2019 será todo un éxito, pero es aventurado un pronóstico”, aceptó el funcionario.