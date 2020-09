No lo haga, compa: Secretaría de Salud pide no hacer fiestas o reuniones este 15 de septiembre

Las alcaldías de CDMX suspendieron la celebración de las fiestas patrias en sus explanadas. Lo mismo sucedió con los otros 31 estados del país. Y mientras en el Zócalo capitalino se alistan para que AMLO dé el Grito de Independencia sin la ciudadanía; la Secretaría de Salud aprovechó para decirnos “no lo haga, compa” y recordarnos que en estos tiempos de pandemia, lo mejor es evitar las aglomeraciones o el fiestón.

En la conferencia mañanera de este 15 de septiembre, Hugo López-Gatell pidió a la gente que no arme reuniones familiares, asistir a fiestas o celebre a lo grande las fiestas patrias.

#VideosLaJornada A unas horas de los festejos con motivo de la conmemoración del inicio de la #IndependenciaDeMéxico, @HLGatell y @lopezobrador_ exhortaron a la población a no hacer festejos masivos, y de ser posible no salir a la calle. Más información: https://t.co/F84hipKURe pic.twitter.com/YF545VVaqY — La Jornada (@lajornadaonline) September 15, 2020

Quédate en casa en las fiestas patrias: Secretaría de Salud

Van las recomendaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud:

“Durante las fiestas patrias no congregarse, no hacer reuniones familiares; desde luego, no hacer fiestas o alguna celebración masiva para que logremos mantener este ritmo de disminución de los contagios.

Si se puede, no salir a la vía pública, no solamente en estos dos días, sino en general, es mucho mejor”.

Además de quedarse en casa, la Secretaría de Salud recordó que se debe seguir con las medidas básicas de higiene —lavarse las manos y mantener la sana distancia— así como usar cubrebocas en la vía pública.

Lo otro es que si una persona tiene síntomas de COVID-19, no se arriesgue, consulte con un médico o los medios puestos a disposición para la atención de los casos.

Vale decir —en contexto de las medidas que se están tomando para evitar que los casos de coronavirus se disparen durante el 15 y 16 de septiembre—, hasta el 14 de septiembre la Secretaría de Salud registró 671 mil 716 casos acumulados y lamentablemente 71 mil 59 muertes por coronavirus.