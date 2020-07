Cerca de 2 mil trabajadores de la Secretaría de Economía se quedarán sin computadora por austeridad

Hace apenas dos días, el pasado 2 de julio, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual se asegurará de que los recursos públicos sean manejados de la mejor manera para que así se pueda hacer un ‘cochinito’ (un ahorro, pues) que será destinado a programas del llamado Plan de Desarrollo, o donde AMLO decida que es necesario.

Y parece que el gobierno de AMLO busca a como de lugar que sus dependencias se ajusten el cinturón lo más que puedan y con tal de ahorrar dinero. Al menos eso es lo que está ocurriendo con los trabajadores de la Secretaría de Economía (SE), a quienes se les quitará (a la mayoría) la computadora que usan pa’ chambear, por lo que ahora deberán usar el que tienen en casa o invertir dinero para tener una compu.

Miles de empleados tendrán que llevar su compu personal al trabajo

De acuerdo con el portal Expansión, el pasado 23 de junio y a través de un comunicado emitido por la Unidad de Administración y Finanzas Dirección General de Tecnologías de la Información, varios trabajadores fueron informados de que a partir del 1 de julio se eliminará el 75% de las computadoras asignadas para que puedan realizar sus labores.

En otras palabras, a cerca de 2 mil trabajadores se les avisó que ya no tendrán una computadora para chambear, por lo que tendrán de dos opciones: o se llevan su computadora personal al trabajo, o invierten 4 mil pesitos –que como diría Lolita Cortés, son varios súpers– para mantener el equipo que les otorgó la Secretaría de Economía, el cual será retirado de la dependencia próximamente.

Y es que se les pidió a los empleados que respalden la información que tienen en los equipos de computo que utilizan, ya que una vez que se les retiren éstos serán revisado por el ‘proovedor’, quien posteriormente verificará en que condiciones está la computadora, borrará la información contenida en la misma y al final se llevará el equipo de las instalaciones de la SE.

Y ese no es el único recorte de presupuesto en la Secretaría de Economía

Un empleado anónimo citado por Expansión menciona que los trabajadores tienen miedo a ser despedidos, ya sea porque no tienen un equipo de cómputo personal al trabajo, no lo quieren llevar, o simplemente porque no piensan gastar 4 mil pesos en una compu que para empezar, se les debería otorgar de prestar para que realicen su chamba.

“Mi hipótesis es que las computadoras son arrendadas y este año se venció el contrato y decidieron no renovarlo”, mencionó el empleado al portal de noticias.

Si bien el 1 de julio la jefa del Departamento de Recursos Materiales, Diana Román Pérez, les avisó que se posponía la devolución de las computadoras a la secretaría, al final les recordó que deben de guardar la información que no quieran perder y también, que los equipos aún siguen disponibles para quienes quieran comprarlos con su propio dinero. No pues, qué rifados (sarcasmo).

Y no crean que ese es el único ‘recorte’ en la Secretaría de Economía. encabezada por Graciela Márquez. Esta fuente también asegura que ahora sólo habrá una impresora por cada piso de la dependencia y estarán restringidas las llamadas a celular y larga distancia, por lo cual ahora también deberán de contar con saldo en sus teléfonos personales o pedirle prestado al compañero de a lado. ¿A dónde vamos a parar?