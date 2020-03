Durante la conferencia de este 28 de marzo en donde la Secretaría de Salud informó sobre los casos confirmados y demás cifras del coronavirus en México, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell mencionó que los mexicanos ya sólo tenemos una última oportunidad de quedarnos en casa y así evitar que la curva epidémica se agrave, pues en los últimos días se ha notado un incremento acelerado de casos confirmados por COVID-19.

“Estas medidas deben cumplirse de manera enérgica, sincrónica y consistente. Todos y todas debemos cuidarnos y contribuir para reducir la intensidad de esta epidemia”, dijo López-Gatell durante la conferencia, enfatizando que de no ser ahora ya no habrá otra oportunidad para que los mexicanos acaten estas reglas y ayuden a que la pandemia no se dispare, tal y como ha ocurrido en otros países como Italia y España.

“Esta es la última oportunidad que tenemos para contener la situación. Estamos ya en un periodo de un aumento exponencial y acelerado en el número de casos de COVID-19, pero todavía tenemos la oportunidad de frenarlo“, dijo López-Gatell en Palacio Nacional, reafirmando que debemos quedarnos todos en casa.

El funcionario dejó en claro que el quedarse en casa y respetar la sana distancia no quiere decir que reduzca o ya no se eleve el número de casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, sí puede ayudar a que el sector salud se de abasto con quienes necesitan atención médica: “Que quede claro: habrán muertes, habrán casos graves, y habrá aumento de casos, pero pueden haber suficientes camas para atenderlos. Todas y todos, quedémonos en casa”, dijo.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud también aclaró que los beneficios de quedarse en casa no se verán ahorita, pero que serán de mucha ayuda para prevenir “lo que se va a venir en las pocas semanas”, y si se desea aportar a combatir la pandemia entonces debemos aislarnos ya, pues de lo contrario será demasiado tarde y el gobierno no quiere llegar a las medidas de usar la fuerza pública para evitar que las personas salgan a las calles, ya que no servirá de mucho para el frenar al coronavirus.

“Esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.” El mensaje de urgencia que envia el subsecretario de salud @HLGatell ante el aumento de casos por #Coronavirus en México https://t.co/rwS3ExZFdN pic.twitter.com/Me4VRVqR0t — Sopitas (@sopitas) March 29, 2020

Si bien la Secretaría de Salud ha mandado a las personas a estar en casa durante un mes, el cual terminará el próximo 19 de abril, por lo que habrá que estar atentos a lo que mencione la dependencia, ya que se irá valorando el panorama y se dará a conocer si se extiende la cuarentena, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia.