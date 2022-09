No es por meter presión, pero eso fue lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el marco de la inminente discusión en el Senado de la iniciativa para que la Guardia Nacional quede en manos de la SEDENA.

Foto: @adan_augusto

Durante su encuentro con legisladores de Morena y aliados, el titular de SEGOB admitió que se ha ido perdiendo la batalla contra la inseguridad. Claro, no por culpa de lo que se ha dejado de hacer en la administración de AMLO, sino por lo no hecho en administraciones pasadas.

“Desgraciadamente, hemos de reconocer que hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad (…) no fuimos capaces en su época, no nosotros, los gobiernos que antecedieron de fortalecer y profesionalizar las policías: desde la policía municipal, hasta las policías estatales y federales”, señaló Adán Augusto López…

AMLO y Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco

Luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados en “fast track”, dicha iniciativa perdió empuje, luego de que Ricardo Monreal advirtió que ésta será analizada con toda responsabilidad… es decir, a diferencia de lo que hicieron los diputados de Morena, en el Senado se tomarán su tiempo e, incluso, amagó con que ésta puede que no pase (al menos de forma íntegra como la mandaron de la Cámara).

Sabiendo lo anterior, Adán Augusto López le echó unas indirectotas bien directas a Monreal y el resto de senadores de Morena y aliados que como que la están pensando: el proyecto de nación de la 4T “no admite titubeos”, advirtió el titular de SEGOB, admitiendo que sus palabras podrían sonar en tono “autoritario o impositivo”.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“México requiere que los legisladores emanados de este movimiento estén más unidos que nunca, que no se distraigan en batallas estériles”, agregó Adán Augusto López citando palabras que, según, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió trasmitir.

Dicho el nada intimidante mensaje, Adán Augusto López siguió metiendo presión, confesando estar confiado en que la minuta que dará el control de la Guardia Nacional al Ejército se aprobará hoy mismo.

Para darle un empujoncito más a la causa, fue que el titular de la SEGOB señaló que se ha ido perdiendo la batalla contra la inseguridad por culpa de lo que se dejó de hacer en gobiernos anteriores… y, bueno, para remediarlo están el Ejército.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Qué pin$%&/e miedo que el Ejército se haga cargo de la Seguridad? No para Adán Augusto López. Para él, el Ejército ya es buena onda. “El ejercito de hoy no es el de hace diez o 20 años ni el de las oscuras noches del 68, 70, y de la Guerra Sucia; se ha profesionalizado y modernizado”, aseguró.

Aunque hubo risitas, Adán Augusto no desaprovechó la oportunidad de darle sus piquetes de costillas a RIcardo Monreal, a quien in-directamente pidió disculpas por su ausencia en la pasada plenaria. Dijo que no fue por un malentendido o por un berrinche: “eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños no“.