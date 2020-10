¡Calmantes montes! Segob indica que no habrá toque de queda ante rebrote de COVID-19

Hoy la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero dio a conocer, durante el foro virtual de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, que no habrá toques de queda y restricciones contra los mexicanos ante un posible rebrote de COVID-19.

¿Qué informó Sánchez Cordero por el posible rebrote?

Durante la junta, la funcionaria indicó que en nuestro país no se darán medidas coercitivas a la población como los toques de queda ante un probable rebrote de coronavirus. Sí, ni habrá sanciones para quienes no cumplan con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades durante la pandemia de COVID-19.

Estas fueron las palabras de la secretaria de Gobernación: “Quiero ser muy enfática. No va a haber en México medidas coercitivas a la población como toques de queda o algunas otras sanciones, que no se van a imponer a las personas que no sigan las medidas de salud”.

Confían en que la vacuna próximamente esté lista

Por otra parte, Olga Sánchez Cordero comentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que la vacuna para el COVID-19 estará lista a finales de este año o para el primer trimestre de 2021.

Además, agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por el canciller Marcelo Ebrard, se ha encargado de que nuestro país tenga un acceso “oportuno, suficiente y planeado” al tratamiento para el coronavirus SARS-CoV-2.

Al respecto, declaró: “Si se retrasara la vacuna, el gobierno de México cuenta con los recursos y las medidas necesarias para proteger la salud de la población”.

Finalmente, en la reunión que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria comentó que se buscará la “certidumbre” para los “inversionistas”, tanto nacionales como extranjeros.

No han habido, ni habrán medidas coercitivas ni penalizaciones del @GobiernoMX para evitar rebrotes. Mañana lo trataré con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la CDMX, @Claudiashein. Así lo informé hoy al participar en el panel anual de la @CONCAMIN #RAI2020. pic.twitter.com/ItbJFvj4mY — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) October 28, 2020

*Con información de EFE