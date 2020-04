SEMOVI suspende temporalmente infracciones de parquímetros y “arañas” inmovilizadoras

Dentro del marco de la Emergencia Sanitaria, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó de nuevas medidas para detener la propagación del COVID-19 en sus oficinas, así como para facilitar a los conductores su permanencia en casa. Además de mantener todos los módulos cerrados y facilitar los trámites en línea, el organismo suspendió temporalmente las sanciones correspondientes al área de parquímetros, así como inmovilizadores de vehículos, mejor conocidos como arañas.

A través de diversos medios, la SEMOVI informó que a partir de las 14:00 horas del 3 de abril de 2020, entró en disposición una suspensión especial en cuanto a parquímetros y sanciones de inmovilizadores para vehículos, conocidos como “arañas”, con el fin de dar flexibilidad ante las circunstancias de emergencia causadas por el brote de COVID-19.

Ojo, esto no significa que no tendrás que pagar la cuota correspondiente al estacionamiento, los parquímetros seguirán operando normalmente, sin embargo, si te pasas de tiempo o cometes algún agravio, las empresas privadas en compañía del personal del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, no podrán sancionarte. Aunque claro, las autoridades confían en tu buena educación vial para no obstruir rampas de discapacitados y/o entradas y salidas de servicios de emergencia.

Además, la SEMOVI dejó en claro que las personas que residan en zonas donde operan los parquímetros y que necesiten de espacios adicionales a los que ya tienen, podrán solicitar un permiso temporal extraordinario a través de la página web del organismo.

Tanto los parquímetros como las “arañas” inmovilizadoras, son operadas mediante concesiones de empresas privadas, motivo por el cual al tener que sancionar a algún conductor, incrustándole una horrorosa araña en la llanta de su automóvil, tienen que asistir tanto personal del gobierno como de las empresas correspondientes.

Asimismo, todos los módulos permanecerán cerrados hasta el 30 de abril del 2020, solo asisten a laborar personal para atender emergencias. Todos los trámites han sido suspendidos temporalmente, a excepción de la renovación de la Tarjeta de Circulación, la cual se puede realizar a través de Internet, sin acudir al módulo.