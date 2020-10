En sede alterna, Senado aprueba en lo general la desaparición de fideicomisos

Pues, como se preveía, no importaron las protestas y los llamados de la comunidad científica y cultural. Morena y sus aliados se impusieron en el Senado y con 65 votos a favor, 55 en contra y ninguna abstención, pasaron en lo general el dictamen con el que desaparecerán 109 fondos y fideicomisos.

La discusión del decreto para reformar y derogar disposiciones de diversos ordenamientos legales en materia de extinción de fideicomisos se extendió hasta las primeras horas de hoy, miércoles 21 de octubre, esto debido a que los senadores de Morena se detuvieron en todos los puntos para explicar los “beneficios” de desaparecer los 109 fideicomisos que tienen en la mira…

Pese a las repetitivas explicaciones (muchas de ellas cayendo en calcas de las palabras de AMLO), varios senadores de oposición criticaron que la polémica medida presupuestal no sólo atenta contra el desarrollo de proyectos académicos, científicos y tecnológicos, sino también aquellos enfocados en proteger a víctimas de la violencia; por ejemplo, Emilio Álvarez Icaza hizo mención del fin de apoyos a defensores de derechos humanos y periodistas amenazados por el crimen organizado.

La aprobación del fin de más de un centenar de fideicomisos se realizó en una sede alterna del Senado, en la Casona de Xicoténcatl, luego que la sede oficial fue tomada por manifestantes. Para que no ocurriera lo mismo, se pidió el resguardo de alrededor de 350 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la colocación de vallas metálicas.

Así están los alrededores del Senado en Xicoténcatl. Queda claro que la prioridad de @lopezobrador_ es destruir los Fideicomisos que ayudan a VÍCTIMAS, CIENCIA, CULTURA, DEPORTE. A él solo le importa la OBEDIENCIA CIEGA y tener presupuesto para sus caprichos.#FideicomisosSOS

PT no respaldo desaparición de fideicomisos… pero no es oposición, aclaró

Hay que recordar que, en este aval del Senado, Morena no contó con el respaldo del Partido del Trabajo (PT), institución que lo ha secundado desde siempre. Pero ahora no: toda la bancada de dicho partido votó en contra de la desaparición de los fideicomisos y al hacerlo, se aclaró que esta negativa de apoyo no significa que ahora sean parte de la oposición… nomás que no les late mucho la idea de dejar a la comunidad científica sin varo.

“Decirle que no en ocasiones al presidente, también es una forma de ayudar al pueblo de México. En una auténtica democracia, el Poder Legislativo debe confirmar su papel de control, equilibrio y autonomía entre poderes”, explicó la senadora Geovanna Bañuelos.

A favor del proyecto que viene desde el Ejecutivo votó Morena (claaaaaaro), el Partido Encuentro Social (PES) y los representantes del Partido Verde. Con eso, se logró la mayoría para que ya sólo sea necesario discutir las reservas del dictamen y ‘ámonos, mano… el PT dice que tiene la intención de salvar 37 de los fideicomisos, habrá que ver si lo logra (y cuáles son).