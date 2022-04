Senado aprueba dictamen que prohíbe la importación de vapeadores

Con lo decidido ayer, 5 de marzo, en el Senado, todavía no se acaba el asunto. La prohibición para importar cigarros electrónicos y vapeadores tendrá que ser discutida en la Cámara de Diputados… sin olvidar que su uso/consumo está permitido. ¿De dónde los van a sacar?

Pero, mientras tanto, lo importante es señalar que los senadores aprobaron con 68 votos a favor y 39 en contra (más tres abstenciones) el dictamen que prohíbe la importación de vapeadores, así como de productos similares con los que la gente hace como que ya no fuma.

Dicha prohibición, si en la Cámara de Diputados no dicen otra cosa, quedará enmarcada en la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en la cual también se le pone barreras a la posible llegada de productos novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado.

Con lo anterior, además de vapeadores y cigarros electrónicos, también se prohibiría la importación de cualquier sistema electrónico que administre nicotina en cualquiera de sus formas. Lo mismo para sistemas similares sin nicotina y sistemas alternativos de consumo de nicotina.

Aunque parece un punto sin retorno, los que utilizan vapeadores podrían no tener la batalla perdida. En primera, porque lo que se está contemplando es prohibir importar el producto… peeero no se está prohibiendo su uso.

Lo anterior, entonces, tiene deja un huecote que, según los que se oponen a la ley, lo único que hará es abrir el camino a un “mercado negro” de sistemas de administración de nicotina… bajo el riesgo de que estos podrían ser piratas o adulterados. ¿pos qué no vieron el capitulo de Los Simpson del “Barón de la cerveza”?

“Se me hace que es inconsistente que estemos a favor de dejar de prohibir el consumo de la cannabis para regularlo y estamos a favor de prohibir los vaporizadores. No hay consistencia. Creo que debemos ser consistentes con esta premisa de respeto a la libre determinación del desarrollo de la personalidad”, señaló el senador Gustavo A. Madero.

En respuesta, la senadora de Morena, Margarita Valdez, señaló que no se está en contra del desarrollo de la personalidad, ya que, reiteró, no se prohíbe el uso de vapeadores: sólo su importación. “Si un adulto quiere vapear todo el día, que vapee así de simple, es su decisión, es su dinero, es su cuerpo, pero los niños no podemos usarlos como una bandera de progreso para que todo mundo vapee”.

OK…