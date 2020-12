EsLey: Senado de Argentina aprueba legalización del aborto

Luego de un largo debate que se prolongó hasta la madrugada de este histórico 30 de diciembre, el Senado de Argentina aprobó con 38 votos a favor la legalización del aborto. Uno más de los pocos países de nuestro continente en hacerlo.

De acuerdo con El Clarín, desde horas antes de que se diera el fallo definitivo, la postura del Senado era clara, ya que se conocía el sentido de la mayoría de los votos. Sin embargo, al final, la diferencia se amplió a favor del aval del aborto, debido a ausencias, abstencionismos y cambio de posturas de legisladores que en 2018 habían votado en contra de la iniciativa.

“Me di cuenta de que esto no se trata de mí, de mis creencias o formación, sino que es algo que le compete a muchas mujeres. Esta ley no promueve el aborto, sólo les da un marco seguro para que no mueran en el intento”, señaló el senador del Frente de Todos, Sergio Leavy.

“Si mi voto hace que una mujer no muera por aborto, entonces lo voy a hacer”, agregó el legislador, aunque con un poco de incomodidad, según indica El Clarín. En ese mismo sentido se pronunciaron legisladoras que años antes o se abstuvieron de votar o votaron en contra. “No cambié mis creencias personales, cambié el enfoque en el cual entiendo que debe ser abordado”, aclaró Lucila Crexell, de Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Así, la votación de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y formalmente conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) quedó 38 a favor, sólo 29 en contra y una abstención. La mayoría requerida era de 34.

Argentina, país 67 en legalizar el aborto

El mapa mundial de naciones que han terminado por reconocer el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo va tornándose cada vez más verde.

Con lo hecho esta madrugada en el Senado del país sudamericano, Argentina se convierte en el país número 67 en aprobar la legalización del aborto, en una lista cuya mayoría se encuentra en Europa, mientras que en nuestro continente sólo cuenta a naciones como Estados Unidos y Uruguay.

De acuerdo con lo reportado en la prensa argentina, la iniciativa que ahora es ley se aprobó sin las modificaciones que preveía proponer la franja opositora. De esta manera, se permitirá a las mujeres interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación, sin mediación de causal alguna y sin costo, . Más allá de este plazo, sólo a quienes estén en gestación, resultado de una violación o en caso de que su vida corra peligro.