¿Karma? Golpeó para robarle el coche a señora de 72 años… pero chocó intentando escapar

Una noticia estadounidense se está haciendo viral en redes sociales y es que junta el coraje de un asalto, con las consecuencias instantáneas. La historia arranca en San Antonio, Texas, cuando una mujer de 72 años fue atacada en una gasolinera. El ladrón la golpeó fuertemente y después se llevó su coche, pero la policía —unos minutos después— informó del repentino final.

En su intento de escapar, el ladrón chocó en la carretera. Destrozó el coche y perdió la vida.

Esta historia de karma en Texas comienza a tener varias implicaciones, además de la atención mediática, claro, pues el internet incluso se está cooperando para comprarle un nuevo coche a la señora, que apenas va recuperándose de la agresión.

La mujer de 72 años es Shirlene Hernandez y su día parecía uno normalito. En la mañana de martes, antes de irse al trabajo, pasó a una tienda de gasolinera —como lo hacía todos los días— para comprarse un refresco. Después de estacionarse y mientras caminaba a las puertas, fue atacada por un hombre.

El hombre la golpeó fuertemente, varias veces, en el rostro.

Los testigos del ataque cuentan que tres personas intentaron detenerlo, algunos incluso lo quisieron derribar, pero nadie pudo hacerlo. Al final escapó con el coche de la mujer.

La policía comentó el final de la historia. De acuerdo con WBRC, una filial de Fox News, encontraron el auto destrozado en la entrada de la carretera. El sospechoso, había muerto al volante en un instante. “Algunas personas dicen que lo que haces da la vuelta, karma, pero yo no pienso eso”, decía Hernandez en una entrevista. “Yo me sentí muy triste porque había muerto. Claro, me había lastimado, pero lo liberaron de su miseria”.

Ahora se abrió una colecta digital para comprarle otro coche a la señora de 72 años.Como trabaja, todavía lo necesita para moverse y en unas cuantas horas ha juntado más de 30 mil dólares.