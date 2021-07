Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles, renunció a su defensa

Andalaosa. Este 15 de julio, en conferencia de prensa, uno de los abogados de Rosario Robles, Sergio Raúl Ramírez, anunció su renuncia al caso debido a que, según él, la exfuncionaria no quiere cooperar con las autoridades.

Afirma que Robles no quiere notificar a la FGR acciones que llevaron a cabo Luis Videgaray y otros exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Al no haber ya una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar esta información para que la fiscalía pueda conocer realmente cuales fueron los sucesos que ocurrieron en este sexenio, pues yo el día de hoy tomo la decisión propia y personal de no participar más como abogado defensor de la maestra Rosario Robles, cuestión que ya notifiqué a la Fiscalía y presentaré mi escrito ante los Juzgados más tarde para hacer la revocación del cargo“, afirmó.

🚨 Dice quien fuera abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, que como ella no quiso echar de cabeza a nadie, deja su defensa pic.twitter.com/HxLOWOrSTf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 15, 2021

Recordemos que desde principio de año, la defensa de Rosario Robles estaba buscando un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para obtener un criterio de oportunidad y un juicio abreviado a cambio de que entregara información de peces más gordos que ella en el sexenio de EPN. Pero todo parece indicar que la información no ha sido suficiente o la ex funcionaria no ha querido soltar la sopa.

La defensa de Rosario Robles

En septiembre de 2019, por medio de un comunicado, los Bufete de Abogados Hernández Barros y Oléa & Oléa anunciaron que como Robles ya no tenía dinero para pagarles, entonces terminaban la relación profesional.

Rosario Robles está acusada por uso indebido del servicio público por hacerse de la vista gorda en el desvío de más de 5 mil millones de pesos.