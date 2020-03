Asesinan a la periodista María Elena Ferral en Veracruz

Quisiéramos que todos los problemas pararan con la contingencia sanitaria, pero no: los asesinatos de mujeres y periodistas continúa. Ahora fue María Elena Ferral, quien fue despojada de la vida a disparos en Papantla, Veracruz.

De acuerdo con diversos medios, María Elena Ferral fue asesinada por un grupo de hombres armados, quienes la abordaron ayer por la noche en el centro de la ciudad de Papantla. Había logrado salir con vida de la agresión a disparos, por lo que fue trasladada al hospital. En el nosocomio la periodista perdió la vida.

Según indica Proceso, Ferral recibió al menos cuatro disparos a manos de los sicarios que circulaban a bordo de una motocicleta. Horas antes de la confirmación de la muerte de la periodista la organización Artículo 19 señaló que Ferral ya había registrado agresiones en su contra a causa de su labor periodística.

“ARTICLE 19 documenta la agresión con arma de fuego registrada hoy en contra de la periodista María Elena Ferral, en Papantla, Veracruz. Su estado de salud se reporta como grave. Previo al ataque, había registrado agresiones en su contra derivadas de su labor periodística”, indicó la organización por medio de sus redes sociales.

En 2016, #Ferral dio a conocer que por su trabajo periodístico en la sierra de #Papantla recibió amenazas de muerte por parte de Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y ex diputado local del @PRI_Nacional https://t.co/ApyPLiPohk — La Jornada (@lajornadaonline) March 31, 2020

Tras la agresión contra Ferral, la Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Delitos contra la Libertad de Expresión dio inicio con la investigación correspondiente, esto por instrucciones de la encargada del Despacho, Verónica Hernández Giadáns.

Ferral era corresponsal del Diario de Xalapa y de Quinto Poder. Según indica Animal Político, derivado de sus trabajos periodísticos ya había recibido amenazas de muerte. “Hace cuatro años escribí en el diario Vanguardia sobre las amenazas que recibió la periodista María Elena Ferral. ‘Ya te falta poco’ le dijo el priista Basilio Camerino Picazo. Hoy María Elena fue atacada tiros”, recordó el periodista Javier Risco.

Por su parte, Proceso señala que Ferral denunció los hechos y, en una querella de 2015, indicó que Camerino se hacía acompañar de pistoleros y escoltas privados. Un año después denunció que el priista (que luego se pasó al PAN) la amenazó en un restaurante, en frente de sus hijos: “empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años. Me dijo: un día de estos te voy a levantar”.

Ferral es la segunda periodista asesinada en lo que va de la administración de Cuitláhuac García en Veracruz.