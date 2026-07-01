Lo que necesitas saber: La mandataria aseguró que ya trabaja junto con el Gabinete de Seguridad para implementar mejores medidas para el próximo partido del domingo.

En su mañanera, Claudia Sheinbaum informó que apoyará a los familiares de las 3 personas fallecidas durante los festejos de la victoria de México ante Ecuador.

Lamentablemente, durante los festejos por la victoria del equipo tricolor, tres personas perdieron la vida tras morir por asfixia; la mandataria ya mandó su más sentido pésame y aseguró que mandará todo su apoyo a las familias.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente murieron”.

Además, la mandataria indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se mantendrá al tanto de las necesidades de los familiares de las 3 personas fallecidas.

“Está la jefatura de gobierno en contacto con sus familias y le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoyen en todo lo necesario”.

Más tarde, luego de dar el pésame, abordar temas de vivienda y hablar sobre el T-MEC, la mandataria reprodujo un video de diferentes celebraciones en varios puntos de la República Mexicana. Una periodista le preguntó sobre posibles reforzamientos de seguridad durante los festejos.

Ahí la mandataria aseguró que ya trabaja junto con el Gabinete de Seguridad para implementar mejores medidas para el próximo partido del domingo.

“En el Gabinete de Seguridad se planteó; tiene que hacer una revisión la propia fiscalía de exactamente qué fue lo que ocurrió. Y en efecto, pues hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver exactamente qué ocurrió y ver si para el domingo se requerirían algunas acciones de prevención, sobre todo”.