Lo que necesitas saber: Aunque su visita a nuestro país es por el Mundial, el rey Felipe VI aprovechará para tener una breve reunión con la presidenta de México.

Tal parece que la relación entre el gobierno mexicano y la realeza española está por mejorar… y es que un par de años después del relajo que se armó con Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con el rey Felipe VI de España.

Foto: @CasaReal

Sheinbaum confirma reunión con el rey Felipe VI de España

Con la novedad de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo jueves 25 de junio, mantendrá una breve reunión con el rey Felipe VI, quien visita México para asistir al partido que la selección de España disputará contra Uruguay en Guadalajara.

Aunque será una visita breve, la mandataria aseguró que durante su encuentro insistirá en la postura de México sobre la memoria histórica. Además del reconocimiento de los pueblos originarios.

“Todavía no sabemos los temas; viene el jueves 25 en la tarde, viene muy corto tiempo y, obviamente, nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia”, declaró durante su mañanera.

Y a todo esto, ¿qué pasó entre el gobierno de México y la realeza de España?

Quizá algunos no lo recuerden, pero la controversia entre las autoridades mexicanas y la realeza de España comenzó en 2019, cuando AMLO le pidió a la corona que se disculpara por la conquista de América.

Pero parece que la relación entre ambos está por mejorar. Este será el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios, pues en su momento la presidenta no lo invitó a su toma de posesión.

Además, su visita a nuestro país ocurre tres meses después de que reconociera que hubo “mucho abuso” durante la conquista. Sheinbaum interpretó su declaración como “un buen gesto” y un paso hacia el reconocimiento de los abusos cometidos.