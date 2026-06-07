¡Hecho en México! Sheinbaum presenta el auto eléctrico Olinia durante visita a Michoacán

Lo que necesitas saber: Claudia Sheinbaum presentó Olinia, el primer auto eléctrico diseñado y desarrollado completamente en México, con un precio estimado de entre 90 mil y 150 mil pesos.

Mientras los autos eléctricos siguen ganando terreno en todo el mundo, México quiere entrar de lleno a la conversación con un proyecto propio. Y sí, ya tiene nombre: Olinia.

Durante una gira de trabajo en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente este domingo el primer vehículo utilitario 100% eléctrico diseñado y desarrollado en México. El proyecto busca convertirse en una alternativa accesible, sustentable y práctica para la movilidad urbana.

Foto: Presidencia

Sheinbaum llega manejando el Olinia

La presentación tuvo un momento bastante simbólico: la mandataria apareció conduciendo el vehículo y lo estacionó frente a los asistentes antes de bajar del auto y levantar los brazos en señal de triunfo.

Bajo el lema de “Misión Cumplida”, Sheinbaum destacó el trabajo de decenas de jóvenes investigadores y especialistas que participaron durante año y medio en el desarrollo del proyecto.

“Son jóvenes de distintas instituciones públicas mexicanas que decidieron dedicar su vida a Olinia durante 18 meses”, señaló la presidenta al reconocer el esfuerzo del equipo responsable.

Un auto eléctrico hecho por talento mexicano

El vehículo fue desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México, entre otras instituciones públicas.

Entre sus características destacan:

Es 100% eléctrico.

Está diseñado para recorridos urbanos.

Alcanza una velocidad máxima de 50 km/h.

Puede cargarse en un enchufe convencional de casa o negocio.

Su motor tiene una vida útil estimada de ocho años.

Además, el gobierno asegura que el costo de operación será menor al de una motocicleta convencional.

Foto: Presidencia

¿Y entonces cuánto costará?

Uno de los puntos más llamativos del proyecto es su precio estimado.

De acuerdo con la información presentada, el Olinia tendría un costo de entre 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo de la versión que llegue al mercado.

La apuesta es clara: ofrecer una opción eléctrica más accesible para miles de mexicanos que buscan un medio de transporte económico y amigable con el medio ambiente.