Lo que necesitas saber: En pocas palabras, la mandataria mexicana le pidió al funcionario no opinar ni intervenir en los asuntos de México.

Seguramente vieron o escucharon sobre la polémica que causó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson. Bueno, pues el tema vuelve a ser tendencia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidiera al funcionario “respetar asuntos internos” de nuestro país.

Claudia Sheinbaum durante su mañanera // Foto: Presidencia

Sheinbaum pide al embajador de Estados Unidos en México “respetar asuntos internos”

Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum es tendencia en redes. ¿El motivo? Su respuesta ante las polémicas declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson.

Durante la mañanera de este 2 de junio, la mandataria mexicana habló sobre la situación y, en pocas palabras, pidió al funcionario estadounidense no intervenir ni opinar sobre los problemas de nuestro país.

“Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, señaló.

¿Cuál fue el mensaje del embajador?

Y por si te lo preguntabas, la publicación que ha causado esta polémica fue un mensaje del embajador sobre la lucha contra los cárteles, la cual debería unir a México y Estados Unidos.

“Cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos”, se lee.

De momento, ni la embajada ni el mismo embajador de Estados Unidos en México han publicado un mensaje sobre la respuesta de la mandataria mexicana.