Jeanine Áñez renuncia a candidatura presidencial de Bolivia, sólo cumplirá mandato interino

La actual representante del Ejecutivo en Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó el retiro de su campaña presidencial. Esto luego de haberse quemado con la banda, al primero asegurar que no contendería, para luego –a la mera hora– sí hacerlo y, así, crear dudas entre quienes la apoyaron en su ascenso al poder (interino), tras haber sacado a Evo Morales de la presidencia.

Y podríamos arrancarnos con de Intocable, porque de primera instancia parecería que con Jeanine Áñez sí aplica el “¿y todo para qué?”… ya que después de todo lo que pasó para intentar mantenerse en el poder… pues ahora, a un mes de que se realicen las elecciones presidenciales, ha decidido que mejor no va.

Sin embargo, la decisión de la presidenta interina de Bolivia sí tiene una explicación. Según la propia Áñez, prefiere retirarse de la campaña, para así evitar que Luis Arce, candidato de la izquierda (y gallo de Evo Morales, por cierto), se lleve el triunfo.

NO ES UN SACRIFICIO, ES UN HONOR

Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia.

Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia.

Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. pic.twitter.com/vpbKKWaeou

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 18, 2020

Me retiro “ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el MAS (Movimiento Al Socialismo, liderado por Morales) acabe ganando la elección”, señaló Jeanine Áñez en el mensaje difundido en redes. “No es un sacrificio, es un honor (…) Si no nos unimos, vuelve Morales; si no nos unimos, la democracia pierde; si no nos unimos, la dictadura gana“.

Áñez cayó brutalmente en las encuestas

Pero así que digan “qué sacrificio”, tampoco. Aunque hace algunos meses parecía que tenía chance de quedarse en el poder (era la segunda en preferencia), ahora que declinó de sus intenciones de mantenerse en el poder, Jeanine Áñez se encuentra en el cuarto lugar de las encuestas presidenciales.

De acuerdo con la BBC, ya son muy lejanas sus posibilidades de ganar la elección… contrario a lo que pasa con Luis Arce, quien fuera exministro con Evo Morales y ahora se perfila como favorito.

Tal descenso se explica en el hecho de haber insistido en su postulación… pero, principalmente, en lo mal que su gobierno enfrentó la crisis de la pandemia. Bueeeeeno, sin dejar de mencionar los escándalos de corrupción descubiertos al interior de su equipo… justamente con lo que tenía que ver con la adquisición de respiradores para pacientes COVID-19.

Aunque al asumir como presidenta interina de Bolivia aseguró que no buscaría mantenerse en el poder, en enero Jeanine Áñez confirmó su candidatura… quizás sin imaginar que los comicios irían postergándose, debido a la pandemia.

Sobre la renuncia de Áñez se pronunció el expresidente de Bolivia, Evo Morales, asegurando que él ya había advertido que esto pasaría, ya que siempre consideró esa candidatura como una “doble traición”: a sus militantes y a los candidatos. Y bueno, ahora que parece que Arce ganará, es que decidió retirarse… no sin antes negociar su impunidad, según Evo.