Poco a poco las acusaciones de Donald Trump sobre un presunto fraude electoral se han ido derrumbando hasta llegar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyo fiscal William Barr —el mismo que avisó del retorno del general Salvador Cienfuegos Zepeda a México— desestimó la teoría del fraude en las elecciones presidenciales.

En entrevista con AP, el fiscal general William Barr dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha hallado pruebas que sean indicio de presunto fraude.

BREAKING: Attorney General William Barr tells AP that the Justice Department hasn’t uncovered widespread voting fraud that could have changed 2020 election outcome. https://t.co/Net66tz7rB

— The Associated Press (@AP) December 1, 2020