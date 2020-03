¿Son confiables las pruebas de coronavirus que se están vendiendo en internet?

Ante el incremento de casos confirmados de coronavirus en México, la Secretaría de Salud ha dado a conocer la lista de laboratorios avalados en todo el país para hacer la prueba de COVID-19. Sin embargo, muchos están prefiriendo comprar pruebas rápidas a través de internet con tal de saber si han contraído el virus y no esperar hasta presentar los síntomas del mismo. La pregunta es, ¿son eficaces ese tipo de pruebas?

Primero los ponemos en contexto: A través de la página de Mercado Libre, un usuario originario de Zapopan, Jalisco, está ofertando un kit para la detección del coronavirus COVID-19, el cual tiene un costo de 4 mil 500 pesos por paquete y cuya prueba, realizada a través de la sangre, te da resultados en un par de horas. Casi como si fuera una prueba de embarazo.

“Pequeñas muestras, solo 5 ml. de suero/plasma, o 10 ml. de muestras de sangre entera. Se proporcionan todos los reactivos necesarios y no se necesita equipo de alta sensibilidad y especificidad” se lee en la descripción del producto que se puede pagar a meses sin intereses y que tiene a varias personas preguntando envíos y más detalles sobre la compra.

Ahora, por un lado no podemos afirmar que estas pruebas en específico son “chafas” o no sirven, sin embargo, las pruebas de detección rápida de coronavirus han dado de qué hablar en los últimos días y no de una buena manera.

Primero porque justo el pasado 25 de marzo se dio a conocer que en España, las autoridades se dieron cuenta de que las pruebas rápidas que le habían comprado a China no funcionaban, ya que descubrieron que éstas no tienen el grado de confiabilidad esperado para realizar la prueba, pues su sensibilidad es del 30%, cuando la necesaria para detectar el virus es que sea del 80%.

Después estuvo el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hizo una compra de varias pruebas rápidas de coronavirus para aplicarlas a los habitantes de dicho estado. Sin embargo, el pedido que se hizo en China cancelado hace unas horas y sin tener respuesta de los proovedores. Eso sí, Alfaro dejó en claro que las pruebas que él compró no eran similares a las que adquirió el gobierno español, pues estas sí servían y estaban certificadas. ¿Cómo lo sabe?, pues nadie sabe a ciencia cierta.

¿Y qué dice la Secretaría de Salud?

El pasado 24 de marzo y durante la conferencia diaria de coronavirus que ofrece dicha dependencia, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que en México aún no era necesario comenzar a pensar en las pruebas rápidas para el COVID-19, pues además de que las cifras no son tan altas, tampoco existen pruebas de ese tipo que sean altamente efectivas.

Y es que el subsecretario afirma que al ser pruebas que no necesitan un procedimiento de laboratorio –puesto que su función es dar un resultado rápido–, su calidad de diagnóstico es muy reducido, por lo que éstas pueden llegar a detectar menos del 60% de los casos. Por ello, López-Gatell ha mencionado que por el momento en México no se manejarán ese tipo de pruebas para el coronavirus, o al menos no hasta que se fabrique una que tenga un alto grado de utilidad.

Pueden checar a continuación lo que dijo Hugo López Gatelll ese día (a partir del minuto 34:02)

Regresando al tema inicial, no podemos decir que las pruebas que se están vendiendo en línea no sirvan, ni tampoco podemos decir que sí. Lo único que tenemos claro por ahora es que las autoridades de salud en el país no han certificado alguna para que la gente pueda comprarla, ni se sabe de alguna prueba rápida en el mundo que sí pueda utilizarse.

Así que al final queda en cada persona el decidir si quiere adquirir uno de estos productos o es mejor asistir a uno de los laboratorios certificados para realizarse la prueba del coronavirus, y si es que sus sospechas de tener COVID-19 son bastante altas (tiene más de dos síntomas, estuviste en contacto con alguna persona contagiada, viajaste a otro país recientemente, etc).